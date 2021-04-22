Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

president.gov.by . «В Москве запланирована встреча и переговоры Главы белорусского государства с Президентом России. Лидеры стран обсудят актуальную повестку белорусско-российских отношений, предметно остановившись на актуальных вопросах торгово-экономического взаимодействия, в том числе в продолжение состоявшихся ранее встреч и телефонных разговоров», - сообщает сайт

«В ближайшее время, я принял решение, мы его сейчас формализуем, я озвучу. Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно. Поэтому даже если меня не будет, по-народному говоря, «только через мой труп» и так далее, у них ничего не получится. Я принял решение. Сейчас мне надо его формализовать», — сказал Лукашенко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко улетел на встречу с Путиным В числе приоритетных тем переговоров будет союзная тематика.

22 апрелянаправился с рабочим визитом в Российскую Федерацию.Как предполагается, будут затронуты вопросы взаимодействия в борьбе с пандемией COVID-19, дальнейшие шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения.В числе приоритетных тем и союзная тематика.Кроме того, Лукашенко иобсудят «совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы, обменяются мнениями по тематике международной повестки дня, ситуации в регионе».За несколько дней до этого визита он сообщил, что принял некое «принципиальное» решение.Он также отметил, что, скорее всего, это решение будет принято в формате декрета.О том, что это за решение, ничего не сообщается.