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Лукашенко улетел на встречу с Путиным
Источник материала: UDF
Фото: president.gov.by
22 апреля Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию.
«В Москве запланирована встреча и переговоры Главы белорусского государства с Президентом России. Лидеры стран обсудят актуальную повестку белорусско-российских отношений, предметно остановившись на актуальных вопросах торгово-экономического взаимодействия, в том числе в продолжение состоявшихся ранее встреч и телефонных разговоров», - сообщает сайт
Как предполагается, будут затронуты вопросы взаимодействия в борьбе с пандемией COVID-19, дальнейшие шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения.
В числе приоритетных тем и союзная тематика.
Кроме того, Лукашенко и Владимир Путин обсудят «совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы, обменяются мнениями по тематике международной повестки дня, ситуации в регионе».
За несколько дней до этого визита он сообщил, что принял некое «принципиальное» решение.
«В ближайшее время, я принял решение, мы его сейчас формализуем, я озвучу. Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно. Поэтому даже если меня не будет, по-народному говоря, «только через мой труп» и так далее, у них ничего не получится. Я принял решение. Сейчас мне надо его формализовать», — сказал Лукашенко.
Он также отметил, что, скорее всего, это решение будет принято в формате декрета.
О том, что это за решение, ничего не сообщается.
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В числе приоритетных тем переговоров будет союзная тематика.
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