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Лукашенко прибудет в Москву в роли жертвы

22.04.2021 12:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко прибудет в Москву в роли жертвы
Иллюстративное фото
Все четверть века своего правления, А. Лукашенко ездил в РФ только за одним: за деньгами и только деньгами. В любом формате – валюте, рублях, дешевых нефти и газа, доступе белорусской контрабанды на российский рынок и т.д. Все остальное – базы, «дорожные карты», некие стоны о «заговоре Федуты» и т.д., являются ничем иным, как декорацией, которая нужны для того, чтобы замаскировать процесс вытягивания денег, пишет российский политолог Андрей Суздальцев.

Действительно, А. Лукашенко сейчас находится в столь сложном политическом и экономическом положении (скорее можно сказать, что бесперспективном), что белорусский руководитель может подписать все, что угодно, включая вхождение в состав РФ. Но мы должны понимать, что это абсолютно бесполезно, так как он никогда не выполнял то, что что обещал России. Но деньги всегда брал («надо помочь выполнить обещанное»).

В официальном Минске десятилетиями руководство России ставят, скажет так, крайне низко… Посмеиваются над доверчивостью россиян и очень хвалятся своей «хитростью», позволяющей им обводить единственного спонсора вокруг пальца.

Сегодня А. Лукашенко прибудет в Москву в роли «жертвы» Дж. Байдена. Интересно, а что белорусский руководитель и его спецслужбы выдумают месяца через три, когда денег снова не будет? С какой новой «трагедией» А. Лукашенко приедет в Москву?
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Теги: Минск
 
 
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