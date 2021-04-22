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Лукашенко прибудет в Москву в роли жертвы
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Действительно, А. Лукашенко сейчас находится в столь сложном политическом и экономическом положении (скорее можно сказать, что бесперспективном), что белорусский руководитель может подписать все, что угодно, включая вхождение в состав РФ. Но мы должны понимать, что это абсолютно бесполезно, так как он никогда не выполнял то, что что обещал России. Но деньги всегда брал («надо помочь выполнить обещанное»).
В официальном Минске десятилетиями руководство России ставят, скажет так, крайне низко… Посмеиваются над доверчивостью россиян и очень хвалятся своей «хитростью», позволяющей им обводить единственного спонсора вокруг пальца.
Сегодня А. Лукашенко прибудет в Москву в роли «жертвы» Дж. Байдена. Интересно, а что белорусский руководитель и его спецслужбы выдумают месяца через три, когда денег снова не будет? С какой новой «трагедией» А. Лукашенко приедет в Москву?
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Но самая главная цель визита - деньги.
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