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Курс доллара выше 2,7 и постоянный дефицит бюджета. Совмин опубликовал прогноз на ближайшие годы

22.04.2021 12:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Документ о том, какой власти видят белорусскую экономику в ближайшие три года, опубликовали сегодня на Национальном интернет-портале. Он называется «Об утверждении среднесрочной финансовой программы республиканского бюджета на 2021—2023 годы». В нем речь идет про ВВП, ставку рефинансирования, курс доллара и другие экономические параметры, которые планируют власти. Посмотрели, что за они.

Вот принципы бюджетной политики на ближайшие три года. Кроме постулатов о том, что бюджет должен быть сбалансирован и социально ориентирован, а страна обязана своевременно и полно погашать госдолг, в документе говорится про налоговую нагрузку, которая не должна превышать 26% от ВВП. Также отмечается, что нужно укрепить самостоятельность местных бюджетов и повысить автономию регионов.

Дефицит бюджета

Итак, в ближайшие годы бюджет планируется с дефицитом. В этом году, по планам Минфина, дефицит бюджета составит 4,5 млрд рублей, в следующем — 2,5 млрд, а в 2023-м — 1,8 млрд. При этом доходы бюджета планируется увеличить за два года на 3,2 млрд.

ВВП

Валовый внутренний продукт в этом году должен вырасти на 1,8%, в следующем — на 2,9, а в 2023-м вообще на 3,8.

Цены

Инфляцию планируют на уровне 5,5% в этом году, 4,8% — в будущем и 4,5% за 2023 год. Напомним, недавно Нацбанк заявил, что пока годовая инфляция держится на уровне 8,5%.

Ставка рефинансирования

Ставка рефинансирования к концу этого года, по планам Минфина, будет 7,75—8,25%, в декабре будущего года — 7—7,75%, а на конец 2023-го — 6,75—7,5%.

Курс доллара

К концу этого года — 2,5553, в декабре будущего — 2,6439, на конец 2023-го — 2,7097.

Что ж, дождемся декабря и посмотрим, сбудутся ли прогнозы Совета министров. Ваши мысли?

Сбудутся ли прогнозы Совета министров?

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Документ о том, какой власти видят белорусскую экономику в ближайшие три года, опубликовали сегодня на Национальном интернет-портале. Он называется «Об...
 
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