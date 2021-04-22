Жутковато, но круто. Инженер визуализирует музыку с помощью ферромагнитной жидкости (видео)

Источник материала: Onliner

Помните, в WinAmp и подобных плеерах были всевозможные визуализации для музыкальных композиций? Инженер и художник из Южной Кореи вышел на новый уровень, используя ферромагнитную жидкость, которую поместил в стеклянную емкость. В отличие от раннего прототипа, в готовом «визуализаторе» состав начал распадаться, однако автор намерен дорабатывать проект дальше.

На видео Чун Дак показывает и описывает основные действия с разработанным устройством.

Ферромагнитная жидкость была изначально разработана в NASA как способ доставки топлива в условиях невесомости, однако не сложилось. Хотя составы нашли применение в электронике и машиностроении.

Кстати, ферромагнитную жидкость в своих работах использует и Нигель Джон Стэнфорд: