МИД: посол США, находящийся в Литве, никакого отношения к Беларуси никогда не будет иметь

В белорусском МИД нет официальной информации о том, что назначенный посол США в Беларуси Джули Фишер может быть аккредитована в Литве. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря белорусского внешнеполитического ведомства Анатолия Глаза, размещенном на сайте МИД.



Фото МИД Беларуси

Накануне заместитель главы МИД Литвы Мантас Адоменас сообщил агентству BNS, что Фишер, не получившая белорусскую визу, может быть временно аккредитована в Вильнюсе. По его словам, 19 апреля США официально обратились к правительству Литвы с просьбой аккредитовать Фишер. «Правительство еще должно сформулировать официальное согласие. Это нас невероятно радует», — сказал Адоменас.

В свою очередь Глаз отметил, что заявления «различных литовских лиц в последнее время настолько многочисленны и противоречивы, что опираться на них как-то несерьезно».

«Будет больше ясности — можно будет говорить более предметно, — сказал он. — Однако академически, профессионально нам не совсем понятно даже, о чем может идти речь, о какой аккредитации? Чисто гипотетически, если это аккредитация посла в МИД Литвы, то значит в Литве будет два посла США, которые будут представлять там американские интересы. Совершенно очевидно, что посол, находящийся в Литве, никакого отношения к Беларуси не может и никогда не будет иметь».

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