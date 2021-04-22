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МИД: посол США, находящийся в Литве, никакого отношения к Беларуси никогда не будет иметь

22.04.2021 12:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В белорусском МИД нет официальной информации о том, что назначенный посол США в Беларуси Джули Фишер может быть аккредитована в Литве. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря белорусского внешнеполитического ведомства Анатолия Глаза, размещенном на сайте МИД.

МИД: посол США, находящийся в Литве, никакого отношения к Беларуси никогда не будет иметь
Фото МИД Беларуси

Накануне заместитель главы МИД Литвы Мантас Адоменас сообщил агентству BNS, что Фишер, не получившая белорусскую визу, может быть временно аккредитована в Вильнюсе. По его словам, 19 апреля США официально обратились к правительству Литвы с просьбой аккредитовать Фишер. «Правительство еще должно сформулировать официальное согласие. Это нас невероятно радует», — сказал Адоменас.

В свою очередь Глаз отметил, что заявления «различных литовских лиц в последнее время настолько многочисленны и противоречивы, что опираться на них как-то несерьезно».

«Будет больше ясности — можно будет говорить более предметно, — сказал он. — Однако академически, профессионально нам не совсем понятно даже, о чем может идти речь, о какой аккредитации? Чисто гипотетически, если это аккредитация посла в МИД Литвы, то значит в Литве будет два посла США, которые будут представлять там американские интересы. Совершенно очевидно, что посол, находящийся в Литве, никакого отношения к Беларуси не может и никогда не будет иметь».

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В белорусском МИД нет официальной информации о том, что назначенный посол США в Беларуси Джули Фишер может быть аккредитована в Литве. Об этом говорится в...
 
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