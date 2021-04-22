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На главреда Intex-press могут завести «уголовку» за интервью с Тихановской

22.04.2021 12:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В отношении главного редактора независимой барановичской газеты Intex-press Владимира Янукевича составлены два административных протокола, решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

На главреда Intex-press могут завести «уголовку» за интервью с Тихановской

По данным организации, 21 апреля состоялся опрос Янукевича в Барановичском ГОВД, который длился четыре с половиной часа.

Основанием для претензий стало интервью со Светланой Тихановской, опубликованное в номере газеты от 14 апреля и размещенное на сайте издания. В связи с этим милиция составила два протокола за нарушение законодательства о СМИ по ч. 4 и 5 ст. 23.5 КоАП (распространение СМИ или интернет-ресурсом запрещенной информации) — на юридическое лицо ООО «Издательский дом «Интекс-пресс» и на ИП Янукевич, который владеет сайтом inteх-press.by.

Также Янукевич узнал, что проводится проверка и решается вопрос о возбуждении дела по ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь).

Автора статьи Людмилу Стецко также вызвали 23 апреля в ГОВД в качестве свидетеля. По какому делу в повестке, которую милиционеры передали через главного редактора, не указано. Устно милиционеры это также не пояснили.

«Мы всегда руководствуемся интересами читателей и их правом на получение информации. Это интервью не стало исключением. Мы не понимаем, какие именно слова в интервью нарушили действующее законодательство. В милиции мне тоже не смогли этого пояснить. Такое чувство, что не содержание, а сам факт этого интервью вызвал претензии к нам. Мы расцениваем это как давление на свободу слова», — заявил Янукевич.

15 апреля Янукевичу вынесено официальное предупреждение Барановичской межрайонной прокуратуры за интервью с Тихановской.

2 апреля Комитет госбезопасности включил Светлану Тихановскую и руководителя Национального антикризисного управления, бывшего дипломата Павла Латушко в перечень лиц, причастных к террористической деятельности.

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В отношении главного редактора независимой барановичской газеты Intex-press Владимира Янукевича составлены два административных протокола, решается вопрос о...
 
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