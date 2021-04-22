В Беларуси запустили новый цифровой медицинский сервис. Что он собой представляет

Источник материала: Tut.by

Интернациональная команда разработчиков запустила в Беларуси первый профессиональный цифровой медицинский сервис «МедЭлемент», который предназначен как для врачей и клиник, так и для пациентов. Изначально стартап запустили в Казахстане, позже — в России, Узбекистане и Беларуси. Как сообщает команда проекта, для пользователей из нашей страны еще в 2019 году стало доступно специальное мобильное приложение, которое ориентировано в первую очередь на врачей.



Источник: «МедЭлемент»

«МедЭлемент» — медицинская информационная платформа, которая объединяет облачные сервисы и справочные системы для врачей, медицинских организаций и всех, кто заботится о своем здоровье. Сейчас здесь среди прочего собрана информация о белорусских медучреждениях, реализован поисковик по клиникам, а также есть возможность создавать личные кабинеты врачей и пациентов. Еще одна опция сервиса — создание электронной медицинской карты.

Что представляет собой сервис:

здесь размещена информация более чем о 400 клиниках, РНПЦ и других медучреждениях Беларуси, представлены данные по клиникам в Минске, областных центрах и некоторых крупных городах. В планах — собрать сведения по максимальному числу медучреждений;

есть расширенный поиск сервиса, который позволяет выбрать клинику по типу, специализации, конкретной услуге, режиму и времени работы. Также можно прочитать отзывы о медучреждении, которые оставили другие пользователи. Две белорусские клиники уже подключились к сервису в тестовом режиме;

еще одна опция — электронный кабинет пациента, в котором можно хранить медицинскую информацию в персональной облачной медицинской карте (результаты анализов, назначения врачей, снимки и другое). Система не допустит создания кабинета, пока пользователь не введет надежный пароль. Проще говоря, сервис предлагает своего рода электронную карту с расширенным функционалом, что позволит не носить с собой папки с предыдущими заключениями и результатами исследований, а хранить всю нужную информацию в телефоне;

возможность получить оперативную онлайн-консультацию врача. Разумеется, что такое общение не заменит полноценный визит в медучреждение, но может помочь, к примеру, в ситуациях, когда нужно уточнить детали по уже назначенному лечению;

также здесь можно найти справочник лекарств с инструкциями, справочник заболеваний, статьи о здоровье, активном образе жизни, правильном питании.

— Мы верим, что медицина должна и может стать лучше и доступнее для каждого человека, а работа врача — качественнее и комфортнее за счет технологий, — уточняет директор MedElement в Беларуси Инна Кудряшова.

Один из плюсов сервиса — мобильные приложения для врачей. Причем для белорусского рынка разработано специальное приложение Lekar Pro, где можно найти материалы Министерства здравоохранения Республики Беларусь по стандартам диагностики и лечению заболеваний. Также медики могут воспользоваться еще одним мобильным приложением (оно так и называется — MedElement App) и создать личный электронный кабинет врача на веб-сервисе. В личном кабинете можно вести электронные медицинские карты, фиксировать расписание приемов (в том числе просматривать архив), обмениваться информацией с пациентом в режиме онлайн.

Как отмечает dev.by , сейчас сервис монетизируется за счет автоматизации клиник по модели SaaS (подписка на использование функционала медицинской информационной системы), а также за счет размещения рекламы на портале.