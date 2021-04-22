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В Гродно водитель после литра виски пытался выехать с газона. Дальше появились гаишники

22.04.2021 12:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно на улице Пушкина задержали пьяного водителя, который пытался куда-то ехать на своей машине, но только заехал на тротуар и остановился на газоне. Очевидцы странного поведения водителя вызвали ГАИ.


Фото: pixabay.com

Позже 22-летний парень рассказал, что вечером он выпил около литра виски. После этого вспомнил, что в его Audi у аккумулятора слабый заряд — и якобы решил завести авто, чтобы подзарядить. В какой-то момент что-то пошло не так, автомобиль начал движение — и переехал бордюр, заехав на газон.

Далее водитель попытался выехать, но у него ничего не получалось. Тут и приехали сотрудники ГАИ.

Медицинское освидетельствование выявило у мужчины более 3 промилле алкоголя.

Теперь водителю грозит штраф в 200 базовых величин и лишение прав на 5 лет, сообщает Госавтоинспекция.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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В Гродно на улице Пушкина задержали пьяного водителя, который пытался куда-то ехать на своей машине, но только заехал на тротуар и остановился на газоне.
 
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