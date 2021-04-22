В Гродно водитель после литра виски пытался выехать с газона. Дальше появились гаишники

Источник материала: Tut.by

В Гродно на улице Пушкина задержали пьяного водителя, который пытался куда-то ехать на своей машине, но только заехал на тротуар и остановился на газоне. Очевидцы странного поведения водителя вызвали ГАИ.



Фото: pixabay.com

Позже 22-летний парень рассказал, что вечером он выпил около литра виски. После этого вспомнил, что в его Audi у аккумулятора слабый заряд — и якобы решил завести авто, чтобы подзарядить. В какой-то момент что-то пошло не так, автомобиль начал движение — и переехал бордюр, заехав на газон.

Далее водитель попытался выехать, но у него ничего не получалось. Тут и приехали сотрудники ГАИ.

Медицинское освидетельствование выявило у мужчины более 3 промилле алкоголя.

Теперь водителю грозит штраф в 200 базовых величин и лишение прав на 5 лет, сообщает Госавтоинспекция.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм , вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive .