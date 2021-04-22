Samsung Galaxy A22 показали на качественных изображениях до анонса

Источник материала: Tut.by

Известный инсайдер показал качественные рендеры готовящегося бюджетного смартфона Samsung Galaxy A22. Об этом также пишет SamMobile .





Габариты девайса, вероятно, составят 167,2×76,4×8,7 мм. Сзади — квадратный блок под основную камеру. Судя по появившейся ранее в Сети информации, модули окажутся такими: 48 Мп +8 Мп + 2 Мп +2 Мп. Фронтальный датчик якобы будет 13-мегапиксельным. Его врежут в V-образный вырез в верхней части экрана.













А еще говорят, что девайс станет доступен как в версии с 5G (SM-A226B), так и с LTE (SM-A225F). 5G-вариант могут оснастить процессором MediaTek Dimensity 700. О «начинке» LTE-модификации пока не говорят ничего конкретного. Но с учетом того, что А22 станет одним из самых доступных по цене устройств серии Galaxy A, ожидать от него чего-либо экстраординарного вряд ли стоит.