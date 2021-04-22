ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Samsung Galaxy A22 показали на качественных изображениях до анонса

22.04.2021 12:57 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Известный инсайдер показал качественные рендеры готовящегося бюджетного смартфона Samsung Galaxy A22. Об этом также пишет SamMobile.


Габариты девайса, вероятно, составят 167,2×76,4×8,7 мм. Сзади — квадратный блок под основную камеру. Судя по появившейся ранее в Сети информации, модули окажутся такими: 48 Мп +8 Мп + 2 Мп +2 Мп. Фронтальный датчик якобы будет 13-мегапиксельным. Его врежут в V-образный вырез в верхней части экрана.




А еще говорят, что девайс станет доступен как в версии с 5G (SM-A226B), так и с LTE (SM-A225F). 5G-вариант могут оснастить процессором MediaTek Dimensity 700. О «начинке» LTE-модификации пока не говорят ничего конкретного. Но с учетом того, что А22 станет одним из самых доступных по цене устройств серии Galaxy A, ожидать от него чего-либо экстраординарного вряд ли стоит.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Габариты девайса, вероятно, составят 167,2×76,4×8,7 мм.
 
Новости дня
Новости разные
 
Романчук: Павел Владимирович Каллаур на встрече в сердцах проронил: «Доминирование невежества»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by