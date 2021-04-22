ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Дни Венеции в Минске». Что белорусы пишут про прорыв трубы в Чижовке в Минске

22.04.2021 12:57 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вчера, 21 апреля, около 21.00 некоторые жители Октябрьского, Ленинского и Заводского района остались без воды в своих домах (зато по улицам текла настоящая река). Причина — повреждение крупного трубопровода водоснабжения в районе одной из стройплощадок столицы. Вдобавок в МЧС заявили, что на месте происшествия был поврежден и подземный газопровод. К счастью, сейчас поврежденный водопровод уже восстановили, но власти не рекомендуют пить из-под крана, пока специалисты Минского городского центра гигиены и эпидемиологии и «Минскводоканала» не проведут лабораторный контроль качества воды в пострадавших районах. Собрали некоторые из шуток и реакций белорусов на это событие.


Фото: TUT.BY

Олды вспомнят, откуда этот кадр. Тем же, кто не помнит, советуем погуглить «Крутое пике».

Множество шуток было про Чижовку, хотя авария затронула и Лошицу, и Серебрянку, и другие районы.

Конечно, люди не преминули прокатиться по новому водохранилищу.

Хотя жить без питьевой воды, разумеется, грустно.

В связи с аварией на водоканале белорусы вспомнили и признание телеграм-канала Антона Мотолько экстремистским, и прекращение вещания телеканала Euronews в Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Когда полезно выпить имбирный чай и кому его нельзя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by