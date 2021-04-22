«Дни Венеции в Минске». Что белорусы пишут про прорыв трубы в Чижовке в Минске

Источник материала: Tut.by

Вчера, 21 апреля, около 21.00 некоторые жители Октябрьского, Ленинского и Заводского района остались без воды в своих домах (зато по улицам текла настоящая река). Причина — повреждение крупного трубопровода водоснабжения в районе одной из стройплощадок столицы. Вдобавок в МЧС заявили, что на месте происшествия был поврежден и подземный газопровод. К счастью, сейчас поврежденный водопровод уже восстановили, но власти не рекомендуют пить из-под крана, пока специалисты Минского городского центра гигиены и эпидемиологии и «Минскводоканала» не проведут лабораторный контроль качества воды в пострадавших районах. Собрали некоторые из шуток и реакций белорусов на это событие.



Фото: TUT.BY

Дни Венеции в Минске. — Грустный Коленька (@sadmikalai) April 21, 2021

Олды вспомнят, откуда этот кадр. Тем же, кто не помнит, советуем погуглить «Крутое пике».

Воды в Минске осталось на три дня. — Sergey Ustinov (@UstinovSerg) April 22, 2021

Множество шуток было про Чижовку, хотя авария затронула и Лошицу, и Серебрянку, и другие районы.

В Чижовке сейчас, как в Венеции. Я там хотела побывать, но теперь даже ехать никуда не нужно — Nastya Mind (@Nastya_Rosse) April 21, 2021

Просто земля в Чижовке пытается самоочиститься от всякого мусора — шчу́чы́ншчы́нский_концлагерь (@AvDreamcatcher) April 21, 2021

в Чижовке появлилось второе водохранилище. — Sergey Tamkov (@wizard_by) April 21, 2021

Конечно, люди не преминули прокатиться по новому водохранилищу.

Мингорисполком прокомментировал, что прорыв трубы был плановым в рамках запуска первого в мире агросёрфингового курорта pic.twitter.com/9XNmVlrh5R — Чай з варэннем (@belteanews) April 21, 2021

Хотя жить без питьевой воды, разумеется, грустно.

В связи с аварией на водоканале белорусы вспомнили и признание телеграм-канала Антона Мотолько экстремистским, и прекращение вещания телеканала Euronews в Беларуси.

Каналы, которые больше недоступны в Минске:

1. Мотолько помоги

2. Euronews

3. Водоканал — Х С Б (@pasha_hsb) April 21, 2021

поставщики питьевой воды в Минске pic.twitter.com/xHCv2hSr87 — Альшевская (@alshevskayaaa) April 22, 2021