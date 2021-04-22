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«Дни Венеции в Минске». Что белорусы пишут про прорыв трубы в Чижовке в Минске
Источник материала: Tut.by
Вчера, 21 апреля, около 21.00 некоторые жители Октябрьского, Ленинского и Заводского района
Олды вспомнят, откуда этот кадр. Тем же, кто не помнит, советуем погуглить «Крутое пике».
Множество шуток было про Чижовку, хотя авария затронула и Лошицу, и Серебрянку, и другие районы.
Конечно, люди не преминули прокатиться по новому водохранилищу.
Хотя жить без питьевой воды, разумеется, грустно.
В связи с аварией на водоканале белорусы вспомнили и
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