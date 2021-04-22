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Когда полезно выпить имбирный чай и кому его нельзя
Источник материала: Tut.by
Кто-то любит имбирный чай за пряный и бодрящий вкус, а кто-то надеется с его помощью улучшить пищеварение. Гастроэнтеролог Мария Хайланд рассказала о пользе популярного напитка и предосторожностях, которые будет разумно соблюдать.
— У имбиря многонаправленное действие на пищеварение:
Когда хорошо выпить имбирный чай? Если вы переели и понимаете, что пищеварение нуждается в дополнительном стимуле для улучшения желудочно-кишечной защиты.
Как пить имбирный чай и кому его нельзя
Нельзя такой напиток, если у вас есть острая ситуация, например, язва или острый гастрит: нужно подождать восстановления.
Считается, что для избавления от вздутия такой чай лучше всего действует, если употреблять его по утрам. Но если вы только начинаете пить имбирный чай, никогда не делайте этого на голодный желудок! Начните с небольшой кружки после еды. Постепенно можете попробовать выпивать чай перед едой. Оценивайте по вашей восприимчивости, состоянию слизистых.
А еще не добавляйте мед — а то войдет в привычку.
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Когда хорошо выпить имбирный чай? Если вы переели и понимаете, что пищеварение нуждается в дополнительном стимуле для улучшения желудочно-кишечной защиты.
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