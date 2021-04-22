ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Когда полезно выпить имбирный чай и кому его нельзя

22.04.2021 12:57 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Кто-то любит имбирный чай за пряный и бодрящий вкус, а кто-то надеется с его помощью улучшить пищеварение. Гастроэнтеролог Мария Хайланд рассказала о пользе популярного напитка и предосторожностях, которые будет разумно соблюдать.

  • Мария Хайландврач-гастроэнтеролог, ведет блог в Instagram

— У имбиря многонаправленное действие на пищеварение:

  • есть прямой эффект уменьшения газообразования,
  • он обладает бактерицидным свойством,
  • он улучшает выделение всех пищеварительных соков,
  • он обладает противовоспалительным свойством.

Когда хорошо выпить имбирный чай? Если вы переели и понимаете, что пищеварение нуждается в дополнительном стимуле для улучшения желудочно-кишечной защиты.


Фото: pixabay.com

Как пить имбирный чай и кому его нельзя

Нельзя такой напиток, если у вас есть острая ситуация, например, язва или острый гастрит: нужно подождать восстановления.

Считается, что для избавления от вздутия такой чай лучше всего действует, если употреблять его по утрам. Но если вы только начинаете пить имбирный чай, никогда не делайте этого на голодный желудок! Начните с небольшой кружки после еды. Постепенно можете попробовать выпивать чай перед едой. Оценивайте по вашей восприимчивости, состоянию слизистых.

А еще не добавляйте мед — а то войдет в привычку.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Когда хорошо выпить имбирный чай? Если вы переели и понимаете, что пищеварение нуждается в дополнительном стимуле для улучшения желудочно-кишечной защиты.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко прибудет в Москву в роли жертвы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by