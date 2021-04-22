Все три фильма серии «Властелин колец» покажут в ночь с 30 апреля на 1 мая в кинотеатре «Москва»

Источник материала: Tut.by

В ночь с 30 апреля на 1 мая (с пятницы на субботу) в кинотеатре «Москва» покажут сразу все фильмы трилогии «Властелин колец» . Сеанс начнется в 21.30 30 апреля и продлится около 10 часов. Напомним, в этом месяце сага вернулась на большие экраны в честь 20-летия выхода первого фильма. Ленты обновленные: со свежей цветокоррекцией, улучшенной детализацией и повышенным качеством спецэффектов.





Одна из лучших кинотрилогий всех времен, все части которой входят в соответствующий топ по версии крупнейшего портала IMDb, в этом месяце показывали и продолжают показывать почти во всех столичных кинотеатрах.

Для тех, кто не знает, расскажем: в основу кинотрилогии «Властелин колец» Питера Джексона лег одноименный роман английского писателя Джона Р. Р. Толкина. Это хроника великой войны за кольцо, длившейся не одну тысячу лет: тот, кто владел кольцом, получал власть над всеми живыми существами, но был обязан служить злу. В серии фильмов снялись Элайджа Вуд, Иэн МакКеллен, Вигго Мортенсен, Шон Бин, Орландо Блум, Кейт Бланшетт, Лив Тайлер и другие звездные актеры.

Фильмы на «ночи кино» будут представлены со свежей цветокоррекцией, улучшенной детализацией и повышенным качеством спецэффектов. Над реставрацией работала команда кинематографистов под управлением режиссера Питера Джексона.