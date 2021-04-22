ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Все три фильма серии «Властелин колец» покажут в ночь с 30 апреля на 1 мая в кинотеатре «Москва»

22.04.2021 12:57 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В ночь с 30 апреля на 1 мая (с пятницы на субботу) в кинотеатре «Москва» покажут сразу все фильмы трилогии «Властелин колец». Сеанс начнется в 21.30 30 апреля и продлится около 10 часов. Напомним, в этом месяце сага вернулась на большие экраны в честь 20-летия выхода первого фильма. Ленты обновленные: со свежей цветокоррекцией, улучшенной детализацией и повышенным качеством спецэффектов.


Одна из лучших кинотрилогий всех времен, все части которой входят в соответствующий топ по версии крупнейшего портала IMDb, в этом месяце показывали и продолжают показывать почти во всех столичных кинотеатрах.

Для тех, кто не знает, расскажем: в основу кинотрилогии «Властелин колец» Питера Джексона лег одноименный роман английского писателя Джона Р. Р. Толкина. Это хроника великой войны за кольцо, длившейся не одну тысячу лет: тот, кто владел кольцом, получал власть над всеми живыми существами, но был обязан служить злу. В серии фильмов снялись Элайджа Вуд, Иэн МакКеллен, Вигго Мортенсен, Шон Бин, Орландо Блум, Кейт Бланшетт, Лив Тайлер и другие звездные актеры.

Фильмы на «ночи кино» будут представлены со свежей цветокоррекцией, улучшенной детализацией и повышенным качеством спецэффектов. Над реставрацией работала команда кинематографистов под управлением режиссера Питера Джексона.

Ночь кино. Киномарафон «Властелин колец»

Когда: 30 апреля, 21.30
Где: кинотеатр «Москва», пр-т Победителей, 13
Сколько: 21 рубль

Купить билет

Читайте также

Минске в&nbsp;конце недели покажут фильм, мировая премьера которого пройдет в&nbsp;Вене только в&nbsp;сентябре">
В Минске в конце недели покажут фильм, мировая премьера которого пройдет в Вене только в сентябре
Один из кинотеатров Silver Screen закрывается

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ночь с 30 апреля на 1 мая (с пятницы на субботу) в кинотеатре «Москва» покажут сразу все фильмы трилогии «Властелин колец». Сеанс начнется в 21.30 30 апреля и продлится...
 
Новости дня
Новости разные
 
МИД: «Посол, находящийся в Литве, никакого отношения к Беларуси не может и никогда не будет иметь»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by