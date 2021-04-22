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На это можно смотреть вечно. В TikTok опубликовали видео с «раскрытием кошачьего цветка»

22.04.2021 12:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Забавную оптическую иллюзию с помощью специального зеркала создал в TikTok пользователь hosdog05. В его аккаунте появилось видео, где один кот превращается в восемь. Да, звучит странно, но вам лучше один раз увидеть. Нам показалось, что это похоже на раскрытие бутона из котиков. А вы что скажете?

@hosdog05
 
 
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