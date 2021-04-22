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Секс и страх. В Минске покажут провокационный спектакль «Шкура»

22.04.2021 12:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Провокационную драму взросления «Шкура» по пьесе белорусского драматурга Алены Иванюшенко покажут 28 апреля в пространстве Hide. Рассказываем, чем интересен этот спектакль с пометкой «18+».


Фото предоставлено организаторами

Спектакль «Шкура» — драма взросления о двух молодых героинях, которые сочиняют сценарий кинофильма. Они мечтают о престижных наградах и красных дорожках фестивалей. А для начала нужна шокирующая история. В их фантазиях есть все: страх и секс, любовь и предательство… Но так ли далеки фантазии от реальности? И возможно ли в настоящей жизни быть в безопасности рядом с тем, для кого все девушки — «шкуры»?

Спектакль поставила известный белорусский режиссер Татьяна Троянович, руководитель Центра экспериментальной режиссуры. Пьесу написала белоруска Алена Иванюшенко. С этим текстом драматург уже получила признание в Европе: читки «Шкуры» проходили в Беларуси, России, Эстонии и Литве. В главных ролях в постановке — Карина Кузмицкая и Елена Барсукова/Мария Якимчук.

Новинку готовит независимая театральная компания HomoCosmos, известная постановками на табуированные темы, а также спектаклем «Белый кролик, красный кролик», показы которого еще до премьеры Мингорисполком успел отменить несколько раз. Организаторы комментируют:

— «Шкура» 28 апреля — это единственный на данный момент спектакль в афише театра. Другие постановки из репертуара, которые планировались к показу в мае, получили отказы в гастрольных удостоверениях в связи с новым постановлением, ограничивающим работу на площадках без фиксированной рассадки. Таким образом, покупая билеты на премьеру, вы поддерживаете независимое театральное искусство, которое долгое время развивалось только благодаря собственным силам и инициативе, а сегодня оказалось на грани исчезновения.

Спектакль пройдет с соблюдением мер эпидемиологической безопасности и социального дистанцирования (шахматная рассадка). Количество зрителей строго ограничено. Организаторы просят обязательно быть в маске.

Когда: 28 апреля, 19.00
Где: пространство Hide (ул. Октябрьская, 19)
Сколько: от 30 рублей (билетов по 15 рублей уже нет в продаже)

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Теги: Минск
 
 
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Провокационную драму взросления «Шкура» по пьесе белорусского драматурга Алены Иванюшенко покажут 28 апреля в пространстве Hide. Рассказываем, чем интересен этот...
 
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