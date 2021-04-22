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МИД: «Посол, находящийся в Литве, никакого отношения к Беларуси не может и никогда не будет иметь»

22.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Белорусское внешнеполитическое ведомство прокомментировало заявление Вильнюса о возможной аккредитации посла США в Беларуси Джули Фишер.

МИД: «Посол, находящийся в Литве, никакого отношения к Беларуси не может и никогда не будет иметь»

Анатолий Глаз. Фото Наталья Федосенко, ТАСС

— Мы, честно говоря, на этот счет не имеем никакой официальной информации, а заявления различных литовских лиц в последнее время настолько многочисленны и противоречивы, что опираться на них как-то несерьезно, — заявил официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Прозвучало, что предметно говорить об этом будет можно тогда, когда будет больше ясности:

— Однако академически, профессионально нам не совсем понятно даже, о чем может идти речь, о какой аккредитации? Чисто гипотетически, если это аккредитация посла в МИД Литвы, то значит в Литве будет два посла США, которые будут представлять там американские интересы. Совершенно очевидно, что посол, находящийся в Литве, никакого отношения к Беларуси не может и никогда не будет иметь.

Накануне Владимир Макей объяснил, почему американского посла не впускают в Беларусь. Глава МИД опасается, что посол США будет делать заявления о нелегитимности режима внутри Беларуси.

19 апреля Джули Фишер на встрече со Светланой Тихановской в Вильнюсе сообщила, что США возобновляют санкции против «Белнефтехима» и еще 8 белорусских госпредприятий.

 
 
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Белорусское внешнеполитическое ведомство прокомментировало заявление Вильнюса о возможной аккредитации посла США в Беларуси Джули Фишер.
 
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