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МИД: «Посол, находящийся в Литве, никакого отношения к Беларуси не может и никогда не будет иметь»
22.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Белорусское внешнеполитическое ведомство прокомментировало заявление Вильнюса о возможной аккредитации посла США в Беларуси Джули Фишер.
Анатолий Глаз. Фото Наталья Федосенко, ТАСС
— Мы, честно говоря, на этот счет не имеем никакой официальной информации, а заявления различных литовских лиц в последнее время настолько многочисленны и противоречивы, что опираться на них как-то несерьезно, —
Прозвучало, что предметно говорить об этом будет можно тогда, когда будет больше ясности:
— Однако академически, профессионально нам не совсем понятно даже, о чем может идти речь, о какой аккредитации? Чисто гипотетически, если это аккредитация посла в МИД Литвы, то значит в Литве будет два посла США, которые будут представлять там американские интересы. Совершенно очевидно, что посол, находящийся в Литве, никакого отношения к Беларуси не может и никогда не будет иметь.
Накануне
19 апреля Джули Фишер на встрече со Светланой Тихановской в Вильнюсе сообщила, что США
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Белорусское внешнеполитическое ведомство прокомментировало заявление Вильнюса о возможной аккредитации посла США в Беларуси Джули Фишер.
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