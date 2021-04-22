Вдова Тарайковского: Не желаю зла человеку, застрелившему мужа, потому что знаю, что такое терять близких

Источник материала: Салiдарнасць

Елена Герман о наказании для убийцы и страданиях дочери.





Вдова Александра Тарайковского Елена Герман сказала, что не желает зла убийце своего мужа.

— Человека уже не вернуть. И важно, не какое будет наказание, а чтобы все было по закону. Пусть (будет) такое наказание, какое предусмотрено этой статьей.

Я не желаю ему (силовику, застрелившему Тарайковского) зла, потому что я знаю, что такое терять близких. Его же тоже кто-то любит, у него тоже есть мать. Просто хочу, чтобы все было по закону, чтобы он понес это наказание, — сказала Елена в интервью.

Она призналась, что не удивилась заявлению СК о том, что против ее мужа было применено нелетальное оружие, и человек, сделавший это, действовал обоснованно.

— Это было предсказуемо, что они будут защищать своих. Видно на видео, что он (Александр Тарайковский) шел с поднятыми руками , что никакой угрозы, опасности он не представлял…

Почему не выстрелить в ногу? Это был целенаправленный выстрел в сердце. Не знаю, был там приказ или нет. Но человек пошел на это (выстрелил), — отметила вдова убитого.

Она возмущена тем, что ее мужа, а впоследствии и Романа Бондаренко власти хотели представить «пьяными».

— Мне вот это непонятно. Они реально считают, если человек пьян, можно стрелять в него? Просто не укладывается в голове. Я не понимаю, — говорит Елена.

Она признается, что сама стала бояться силовиков, а маленькая дочь, которой в мае исполнится четыре года, до сих пор плачет.

— Сразу я не говорила, где ее папа, говорила, что он в больнице. Потом уже поговорила с психологом, он посоветовал сказать правду, попробовать максимально доступно для нее объяснить ситуацию. Чтобы она не ждала, чтобы не винила себя...

Она до сих пор плачет, каждый вечер зовет папу. Она вроде как понимает уже, что он не придет. Но она задает мне вопрос, почему он ушел из дома, почему его убили. Говорит, что «если бы у меня были крылья, я бы полетела к папе на небо», — рассказала Елена Герман.

Александр Тарайковский был убит сотрудниками силовых структур в ночь с 10 на 11 августа прошлого года. До сих пор по данному факту не заведено уголовного дела и не назван убийца.