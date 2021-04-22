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В МИД Беларуси отреагировали на возможную аккредитацию посла США Джули Фишер в Литве

22.04.2021 13:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

МИД Беларуси не обладает официальной информацией о намерении аккредитации посла США Джули Фишер в Литве, поэтому говорить об этом преждевременно. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

По его словам, заявления литовской стороны в последнее время носят противоречивый характер, что не позволяет опираться на них со всей серьезностью.

"Будет больше ясности — можно будет говорить более предметно. Однако академически, профессионально нам не совсем понятно даже, о чем может идти речь, о какой аккредитации? Чисто гипотетически, если это аккредитация посла в МИД Литвы, то значит, в Литве будет два посла США, которые будут представлять там американские интересы. Совершенно очевидно, что посол, находящийся в Литве, никакого отношения к Беларуси не может и никогда не будет иметь", - сказал А. Глаз.

Накануне замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас заявил о том, что назначенный посол США в Беларуси Джули Фишер может получить временную аккредитацию в Вильнюсе и соответствующее формальное обращение от американской администрации уже поступило литовскому правительству.

 
 
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МИД Беларуси не обладает официальной информацией о намерении аккредитации посла США Джули Фишер в Литве, поэтому говорить об этом преждевременно. Об этом заявил...
 
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