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Беларуска поехала в Россию на заработки - ее труп с жуткими ожогами нашли на дороге

22.04.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Труп беларуски с ожогами на лице обнаружили на автотрассе в Ленинградской области

Российская полиция назвала гибель 55-летней белоруски странной и сейчас выясняет обстоятельства. Последние минуты жизни уроженки Пинска удалось восстановить благодаря камерам видеонаблюдения.

Труп женщины обнаружили вечером 21 апреля на трассе в городе Сясьтрой, примерно в 135-ти километрах от Санкт-Петербурга.

- В среду, 21 апреля, около 20.50 часов поступило сообщение, что в Сясьстрое у светофора рядом с дорогой лежит человек. Прибывшие правоохранители обнаружили труп женщины рядом с отбойником. По камерам видеонаблюдения удалось установить, что женщина, переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. В какой-то момент она запнулась об отбойник и упала. Но после этого села, самостоятельно сняла с себя куртку, некоторое время сидела, потом легла. Находилась одна, - уточнил источник «КП».

Судмедэксперты осмотрели труп погибшей и обнаружили свежие ссадины на голове - вероятно травмы от падения. Но и насторожились, увидев на лице погибшей застарелые следы ожогов, такой же ожог был на правом плече.

Уточняется, что жительница Брестской области приехала в Россию на заработки всего неделю назад. Сейчас идет проверка, следствие выясняет, что с ней случилось за это время.
 
 
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Труп беларуски с ожогами на лице обнаружили на автотрассе в Ленинградской области
 
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