МИД: посол США, находящийся в Литве, не может иметь отношения к Беларуси

Что предложил МИД Литвы

Ранее заместитель министра иностранных Литвы Мантас Адоменас сообщил, что Госдепартамент обратился к властям этой страны с просьбой аккредитовать Джули Фишер, которая назначена послом в Беларуси.





Владимир Макей ответил, что в стране готовы принять посла США в любое время, но с ясным пониманием статуса Джули Фишер. Американский дипломат рассказала, что не может приехать в Минск , потому что она не получила белорусскую визу. В свою очередь глава МИД Беларусиответил, что в стране готовы принять посла США в любое время, но с ясным пониманием статуса Джули Фишер.





"Если она собирается приехать и делать заявления о нелегитимности режима, то какой смысл тогда делать это", – задался риторическим вопросом глава МИД Беларуси.





Что ответил МИД Беларуси

"Мы, честно говоря, на этот счет не имеем никакой официальной информации, а заявления различных литовских лиц в последнее время настолько многочисленны и противоречивы, что опираться на них как-то несерьезно. Будет больше ясности - можно будет говорить более предметно", - прокомментировал возможную аккредитацию посла США в Литве Анатолий Глаз.





По его словам, непонятно о какой вообще аккредитации можно вести речь, потому что получается, что на территории Литвы будут находится два посла Соединенных Штатов, которые представляют интересы Вашингтона.





"Совершенно очевидно, что посол, находящийся в Литве, никакого отношения к Беларуси не может и никогда не будет иметь", - констатировал пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства.