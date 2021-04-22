TUT.BY посмотрел, как сработало предприятие в 2020 году и как изменилась среднесписочная численность работающих на заводе. МЗКТ запомнился многим в августе 2020 года: тогда на встречу с работниками на вертолете прилетел Лукашенко, а рабочие встретили его криками «Уходи!». Сообщалось, что после августовских событий некоторые работники потеряли рабочее место.посмотрел, как сработало предприятие в 2020 году и как изменилась среднесписочная численность работающих на заводе.





Как сработал завод в 2020-м

Среднесписочная численность работающих на МЗКТ на начало этого года составила 4234 человека, сообщается на сайте предприятия. Это на 307 человек меньше, чем годом ранее.





В 2020 году на МЗКТ выручка от реализации продукции составила почти 280,6 миллиона рублей (в 2019-м — почти 320,1 миллиона). Прибыль МЗКТ от реализации за 2020 год составила почти 24,1 миллиона рублей (годом ранее — почти 42,5 миллиона). Совокупная прибыль по итогам 2020-го была на уровне почти 7,2 миллиона рублей (годом ранее — почти 22,8 миллиона).





МЗКТ по итогам работы за прошлый год принял решение выплатить дивиденды в размере 19,19 рубля за простую акцию (годом ранее — 40,09 рубля).





По сообщениям работников МЗКТ, 22 апреля на предприятии может пройти встреча работников с председателем Совета Республики Натальей Кочановой «в формате диалоговой площадки», после чего должен пройти личный прием граждан без предварительной записи.





Напоминаем, что происходило на МЗКТ

В пятницу, 15 августа 2020 года, работники МЗКТ вышли на акцию солидарности, перед ними выступил в том числе гендиректор Алексей Римашевский. Он рассказал, что голосовал на выборах за Лукашенко, но заявил: «Я признаю, что он (Лукашенко. — Прим. ред.) не выиграл выборы».





17 августа 2020 года Александр Лукашенко встретился с работниками МЗКТ. Он прилетел на предприятие на вертолете, пообщался с рабочими в цехах и вышел к людям на улице. Его встретили криками «Уходи!».









19 августа на предприятии появился свой стачком, работники записывали обращения к властям и силовикам. В октябре некоторые работники присоединились к забастовке, дело закончилось увольнениями, которые работники оспаривали в суде.





В декабре 2020 года МЗКТ попал под санкции Евросоюза.