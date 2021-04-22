День Земли: 5 эко-терминов, которые нужно знать каждому

Источник материала: Sputnik Беларусь

22 апреля во всем мире отмечают День Земли – самый экологичный праздник, призванный побудить людей внимательно и бережно относиться к хрупкой окружающей среде.

Стоит отметить, что современная экология – одна из самых животрепещущих тем в мировой повестке дня. В последнее время все больше людей начали задумываться о будущем планеты: например, отказываясь от полиэтиленовых пакетов в магазинах, пластмассовых стаканов для кофе и других неэкологичных вещей и привычек.

В честь Дня Земли Sputnik разбирает ключевые термины из eco-friendly словаря и предлагает вам ознакомиться с самыми популярными из них.

Осознанное потребление – принцип ответственного и экономного использования природных (и не только) ресурсов для удовлетворения своих потребностей. Главная цель течения – производить больше и лучше, но при этом затрачивать меньше.

Чрезмерное потребление – реальная проблема, предполагающая создание чего-либо (одежды, материалов, вещей) в количествах, которые не может вместить планета.

Апсайклинг – использование мусора (выброшенных продуктов и материалов) для создания новых вещей, в то время как переработка – это превращение мусора в такой же предмет.

Устойчивая мода – модные бренды, практикующие устойчивость, делают одежду из экоматериалов. Например, пластиковые бутылки для создания кроссовок, металлические банки – для пуговиц, рыболовные сети – для одежды и многое другое.

Фрисайклинг – свободное или же бесплатное обращение. Иными словами, это новая жизнь, которую можно подарить старым вещам. Для этого устраивают ярмарки и свопы, создаются платформы, где можно отдать или обменять вещь.

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