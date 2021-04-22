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День Земли: 5 эко-терминов, которые нужно знать каждому
22.04.2021 13:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
22 апреля во всем мире отмечают День Земли – самый экологичный праздник, призванный побудить людей внимательно и бережно относиться к хрупкой окружающей среде.
Стоит отметить, что современная экология – одна из самых животрепещущих тем в мировой повестке дня. В последнее время все больше людей начали задумываться о будущем планеты: например, отказываясь от полиэтиленовых пакетов в магазинах, пластмассовых стаканов для кофе и других неэкологичных вещей и привычек.
В честь Дня Земли Sputnik разбирает ключевые термины из eco-friendly словаря и предлагает вам ознакомиться с самыми популярными из них.
Осознанное потребление – принцип ответственного и экономного использования природных (и не только) ресурсов для удовлетворения своих потребностей. Главная цель течения – производить больше и лучше, но при этом затрачивать меньше.
Чрезмерное потребление – реальная проблема, предполагающая создание чего-либо (одежды, материалов, вещей) в количествах, которые не может вместить планета.
Апсайклинг – использование мусора (выброшенных продуктов и материалов) для создания новых вещей, в то время как переработка – это превращение мусора в такой же предмет.
Устойчивая мода – модные бренды, практикующие устойчивость, делают одежду из экоматериалов. Например, пластиковые бутылки для создания кроссовок, металлические банки – для пуговиц, рыболовные сети – для одежды и многое другое.
Фрисайклинг – свободное или же бесплатное обращение. Иными словами, это новая жизнь, которую можно подарить старым вещам. Для этого устраивают ярмарки и свопы, создаются платформы, где можно отдать или обменять вещь.
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Знаете ли вы, что такое "апсайклинг" или "устойчивая мода" и что предполагает осознанное потребление? Актуальные и экологичные определения – в подборке Sputnik.
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