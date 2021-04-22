Эксперт: Лукашенко дали понять – следующая попытка госпереворота может оказаться успешной

Источник материала: UDF



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«Я тогда впервые понял однозначно, что политики украинские, руководство не самостоятельны. Потому что надо было принимать эти решения и «степ бай степ», потихонечку двигаться. И уже к этому времени многие вопросы были бы сняты. Но я был свидетелем. Не Путин в этом виноват», – заявил руководитель Беларуси.

«Лукашенко продемонстрировали, что его политическое и физическое выживание зависит от воли Кремля»





Фото: euroradio.pl

«С одной стороны, Минск хотел показать, что не изолирован на международной арене. А с другой – довести мысль, что Беларусь по-прежнему является независимым субъектом международных отношений, в том числе в сфере региональной безопасности, включая разрешение российско-украинского конфликта», – сказал Сивицкий.

«Очевидно, что приезд депутата украинской Рады в Беларуси не является формой признания со стороны Украины легитимности действующей власти в Беларуси, это был частный визит. А те месседжи, которые Лукашенко транслировал в ходе встречи, во многом подыгрывали позиции России. Что еще раз подтвердило стереотип, существующий как в Украине, так и в западных странах, что Беларусь теряет свою автономию в вопросах внешней и военной политики», – полагает Сивицкий.

«Кремль ставит Лукашенко в зависимость и выставит ему счет за добрые услуги по предотвращению госпереворота», – отметил Сивицкий.

«Угроза суверенитету Беларуси усиливается, потому что Лукашенко влип»





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«Более значимые политические персоны, в том числе в Украине, не хотят иметь контактов с Лукашенко. Скоро может дойти до его встреч с депутатами условного Черниговского райсовета. И что интересно, в Верховной Раде возможно будет разбирательство с депутатом, которого никто не уполномочил общаться с Лукашенко», – сказал Корнеенко.

«Лукашенко говорил это не для ушей украинского депутата, а для ушей Путина. Если раньше у него была вполне нейтральная позиция по Крыму, Донбассу, и еще недавно Лукашенко позволял себе упрекать Киев «чего же вы Крым с оружием в руках не защищали», то сегодня он резко изменил свою позицию. Что понятно: любая критика Путина может обернуться для Лукашенко крайне нежелательным результатом», – считает Корнеенко.

«Есть впечатление, в организации этой провокации активно работали российские спецслужбы. Поэтому понятно, что пока весь мир смеется над «покушением», Путин возмущается. Москва стремится извлечь их этой истории свои политические выгоды. Путин намерен сделать Лукашенко такое предложение, от которого он не сможет отказаться. Угроза суверенитету Беларуси усиливается, потому что Лукашенко заигрался, полностью влип в российскую зависимость», – полагает Корнеенко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксперт: Лукашенко дали понять – следующая попытка госпереворота может оказаться успешной «Есть впечатление, в организации этой провокации активно работали российские спецслужбы...»

Во время встречи с народным депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко 20 апреля Александр Лукашенко высказался о конфликте на Донбассе. Он вспомнил о прошлых предложениях Владимира Путина, адресованных Петру Порошенко, помочь с восстановлением региона.Встреча с украинским депутатом состоялась за день до вылета Лукашенко в Москву на переговоры с Владимиром Путиным.поинтересовался у экспертов: какие цели преследовал руководитель Беларуси, принимая у себя рядового депутата Верховной Рады?Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследованийв комментарииотметил, что данную встречу нужно рассматривать в контексте попытки официального Минска восстановить утраченную легитимность на международной арене.Но он считает, что белорусские власти вышеназванные задачи решить не смогли.Почему Лукашенко обошел стороной тему «госпереворота», к осуществлению которого, по сообщению российского ФСБ, планировали привлечь украинских националистов? По мнению Сивицкого, Лукашенко начал догадываться о целях Москвы.«Российская сторона решила разыграть данную оперативную комбинацию или инсценировку, чтобы спровоцировать новую напряженность как в отношениях Беларуси с Украиной, так и в отношениях с западными странами, прежде всего с США и Польшей», – отметил Сивицкий.Преследовала Москва и другие задачи.«Лукашенко продемонстрировали, что его политическое и физическое выживание зависит от воли Кремля. Что в случае, если Минск не пойдет на определенные стратегические уступки (углубление интеграции, транзит власти через конституционную реформу), то следующая попытка госпереворота, которая будет планироваться в Москве, может оказаться успешной», – сказал Сивицкий.Также, по его мнению, преследовалась цель оказать психологическое давление на белорусское руководство в преддверии переговоров в Москве 22 апреля между Путиным и Лукашенко.Политический деятельв комментарииотметил, что статус собеседника из Украины для него не был удивительным.Для чего при общении с депутатом Верховной Рады руководитель Беларуси называл украинские власти несамостоятельными, а Путина хвалил?Накануне встречи с Лукашенко в послании Федеральному Собраниювозмутился, что Запад не осудил «попытку госпереворота в Беларуси». Почему он так волнуется по этому поводу?