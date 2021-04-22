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Только посмотрите на это! Кот залез на собаку, чтобы поспать, а она даже не заметила (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Видео, в котором кот примостился на собаке, чтобы поспать, опубликовал
В ролике кот забрался на спину большого пса в поисках теплого и мягкого места. Интересно, что собаку такое поведение вообще не смутило, она легла поудобнее и продолжила отдыхать.
В TikTok видео набрало более 4 млн просмотров и свыше 1 млн лайков.
Комментаторов развеселил невозмутимый пес и наглый кот: «Спасибо за чудесное видео», «Кот просто тепла захотел», «Кот сообразил себе пол с подогревом», – писали пользователи Сети.
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Видео, в котором кот примостился на собаке, чтобы поспать, опубликовал ridus.ru. В ролике кот забрался на спину большого пса в поисках теплого и мягкого места....
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