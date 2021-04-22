Глыбы льда выползли на набережную в Хабаровске

Источник материала: ОНТ

В сети обсуждают яркое видео из Хабаровска. Огромные глыбы льда буквально выползли на городскую набережную.

Ледоходу русло Амура показалось тесным – не хватило места развернуться. Силу природы не остановило даже железобетонное ограждение.

Свидетелями происшествия стали местные жители. Куски льда грозно надвигались на пешеходную дорожку и так и остались там лежать.

Пользователи интернета сравнивают ледоход с голливудским кино, мол, всё это напоминает фильм «Лёд атакует».

И хотя во время случившегося никто не пострадал, смотрится всё это немного жутко.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram