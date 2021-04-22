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Глыбы льда выползли на набережную в Хабаровске
Источник материала: ОНТ
В сети обсуждают яркое видео из Хабаровска. Огромные глыбы льда буквально выползли на городскую набережную.
Ледоходу русло Амура показалось тесным – не хватило места развернуться. Силу природы не остановило даже железобетонное ограждение.
Свидетелями происшествия стали местные жители. Куски льда грозно надвигались на пешеходную дорожку и так и остались там лежать.
Пользователи интернета сравнивают ледоход с голливудским кино, мол, всё это напоминает фильм «Лёд атакует».
И хотя во время случившегося никто не пострадал, смотрится всё это немного жутко.
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В сети обсуждают яркое видео из Хабаровска. Огромные глыбы льда буквально выползли на городскую набережную. Ледоходу русло Амура показалось тесным – не хватило...
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