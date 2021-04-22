Минздрав рассказал о состоянии мужчины, совершившего самоподжог на пл. Независимости

Источник материала: ОНТ

Министерство здравоохранения поделилось подробностями состояния пациента, совершившего самоподжог на пл. Независимости в январе 2021 года.

Сейчас пациент в состоянии средней степени тяжести находится в Республиканском ожоговом центре в БСМП. Этап хирургического лечения он прошел в полном объеме и в настоящий момент проходит курс реабилитации.

Как отмечается в сообщении, при первичном осмотре у пациента были диагностированы ожоги различной степени тяжести. Обожжено было до 72% тела.

Напомним, 35-летний работник одного из столичных троллейбусных парков вышел на пл. Независимости, где он облил себя горючей жидкостью и поджог. Пламя сбили охранник и проходивший неподалеку прохожий.

Фото: Следственный комитет

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