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Минздрав рассказал о состоянии мужчины, совершившего самоподжог на пл. Независимости
Источник материала: ОНТ
Министерство здравоохранения
Сейчас пациент в состоянии средней степени тяжести находится в Республиканском ожоговом центре в БСМП. Этап хирургического лечения он прошел в полном объеме и в настоящий момент проходит курс реабилитации.
Как отмечается в сообщении, при первичном осмотре у пациента были диагностированы ожоги различной степени тяжести. Обожжено было до 72% тела.
Напомним, 35-летний работник одного из столичных троллейбусных парков вышел на пл. Независимости, где он облил себя горючей жидкостью и поджог. Пламя сбили охранник и проходивший неподалеку прохожий.
Фото: Следственный комитет
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Министерство здравоохранения поделилось подробностями состояния пациента, совершившего самоподжог на пл. Независимости в январе 2021 года. Сейчас пациент в...
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