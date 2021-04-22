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«Вегас» первым вышел в плей-офф НХЛ

22.04.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Вегас» первым вышел в плей-офф НХЛ

Победа стала для «Вегаса» восьмой подряд и девятой в последних 10 играх. В активе уже 68 очков после. Благодаря этому результату «золотые рыцари» стали первой командой, кто гарантировал себе участие в плей-офф НХЛ.

Также «Вегас» вошёл в историю лиги, став всего четвёртой командой, пробивавшейся в розыгрыш Кубка Стэнли в каждом из четырёх сезонов с момента своего дебюта.

А в «Миннесоте» продолжает зажигать Кирилл Капризов. Он забросил «Аризоне». Гол стал для россиянина 19-м, что является новым рекордом новичков «Миннесоты».

Российский форвард побил достижение Мариана Габорика, установленное 20 лет назад.

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Победа стала для «Вегаса» восьмой подряд и девятой в последних 10 играх. В активе уже 68 очков после. Благодаря этому результату «золотые рыцари» стали первой...
 
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