«Вегас» первым вышел в плей-офф НХЛ

Источник материала: ОНТ

Победа стала для «Вегаса» восьмой подряд и девятой в последних 10 играх. В активе уже 68 очков после. Благодаря этому результату «золотые рыцари» стали первой командой, кто гарантировал себе участие в плей-офф НХЛ.

Также «Вегас» вошёл в историю лиги, став всего четвёртой командой, пробивавшейся в розыгрыш Кубка Стэнли в каждом из четырёх сезонов с момента своего дебюта.

А в «Миннесоте» продолжает зажигать Кирилл Капризов. Он забросил «Аризоне». Гол стал для россиянина 19-м, что является новым рекордом новичков «Миннесоты».

Российский форвард побил достижение Мариана Габорика, установленное 20 лет назад.

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