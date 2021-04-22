Топ-5 вкуснейших и быстрых завтраков. А 3-й вариант вы захотите приготовить прямо сейчас!

Источник материала: ОНТ

Известно, что завтрак – самый важный в течение дня прием пищи. Но, как правило, по утрам немного времени остается на готовку. Мы подобрали пять наиболее популярных вариантов завтрака, которые питательны, невероятно вкусны и быстро готовятся. Какой выберете?

1. Спагетти с сыром и яйцами



Фото: russianfood.com

На 2 порции: вскипятите в небольшой кастрюле воду, добавьте щепотку соли, затем положите в воду 100-150 г спагетти. Одновременно во второй кастрюле сварите 2 яйца вкрутую. Через 10-15 мин. слейте воду с макарон, добавьте 20-30 г сливочного масла, перемешайте. Натрите на терке 100-150 г сыра и сваренные яйца, пересыпьте все в кастрюлю с макаронами, хорошо перемешайте.

Все! Завтрак готов. Вкусно есть это блюдо с домашним майонезом.

Второй вариант приготовления: готовые спагетти со сливочным маслом переложите в разогретую, смазанную растительным маслом сковороду, взбейте 2 яйца с солью и молотым черным перцем и вылейте к макаронам. Накройте крышку и подержите на среднем огне 3-4 мин. В конце посыпьте зеленью.

2. Омлет с шампиньонами



Фото: cookorama.net

На 2 порции: в разогретую с растительным маслом сковороду положите нарезанные ломтиками 6 средних шампиньонов, мелко порежьте 2 зубчика чеснока и добавьте к грибам. В это время быстро взбейте миксером 2 яйца, 80 г молока, 1 ст. л. муки, щепотку соли, молотый перец. Когда грибы обжарятся до золотистого цвета (примерно через 7-8 мин.), влейте к ним яичную массу, закройте крышку и на среднем огне готовьте около 10-15 мин. В конце можно посыпать тертым сыром.

Вместо грибов можно взять любые овощи, которые вам нравятся. А если завтрак нужен совсем быстрый, не делайте омлет, а просто вбейте в сковороду с обжаренными грибами 2 яйца, накройте крышкой и подержите на огне 3-4 мин. до готовности яиц, затем посыпьте тертым сыром и зеленью сверху.

3. Сырники с шоколадом



Фото: inoeda.com

Рецепт вкусных, пышных сырников и лайфхаки по их приготовлению, читайте здесь .

Сформируйте из творожной массы шарик, положите внутрь кусочек шоколада и тщательно запанируйте сырник в муке. Обжаривайте сырники с каждой стороны в сковороде с растительным маслом на среднем огне (10-15 мин.) или в духовке (20-25 мин.).

Второй способ приготовления сырников с шоколадом: сформируйте из творожной массы небольшие сырники. Положите на сырник кусочек шоколада и накройте сверху вторым сырником. Запанируйте в муке и обжарьте. Получится довольно питательный и нереально вкусный завтрак.

4. Рулетик из лаваша



Фото: devyatka.ru

На 1 порцию: вырежьте круг из лаваша, например, с помощью тарелки. Выложите его на смазанную растительным маслом сковороду. Взбейте одно яйцо и вылейте его на лаваш, но так, чтобы оно за его пределы не вытекло. Затем положите сверху тонкий кусочек ветчины или бекона и 30-50 г тертого сыра. Закройте крышку на 2-3 мин., пока приготовится яйцо. Потом сверните все рулетом.

Можно использовать сковороду и лаваш большего размера, 2 яйца, увеличить количество начинки, если нужна порция на двоих.

5. Запеченная в микроволновке овсянка



Фото: zen.yandex.ru/media/medvyana

В кружке разомните вилкой один банан, влейте одно яйцо и разотрите до однородной массы. Всыпьте 100-120 г овсяных хлопьев и перемешайте. Добавьте 1 ч.л. сахара или меда. По вкусу можно добавить ванильный сахар, корицу. Перемешайте все еще раз и поставьте в микроволновку на 2 мин.

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