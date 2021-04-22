|
Илья Ивашко проиграл Рафаэлю Надалю на теннисном турнире в Барселоне
Источник материала: ОНТ
Илья Ивашко не смог пробиться в третий круг теннисного турнира в Барселоне. Белоруса остановил «король грунта» Рафаэль Надаль. При этом испанцу пришлось сильно постараться, после того, как он проиграл первый сет со счетом – 3:6.
Две следующие партии остались уже за Надалем – 6:2, 6:4. Встреча продолжалась более двух часов. Ивашко подал шесть эйсов, один раз ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта.
За выход в 1/4 финала Надаль сыграет японцем Кеем Нисикори.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Илья Ивашко не смог пробиться в третий круг теннисного турнира в Барселоне. Белоруса остановил «король грунта» Рафаэль Надаль. При этом испанцу пришлось сильно...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)