Илья Ивашко проиграл Рафаэлю Надалю на теннисном турнире в Барселоне

Источник материала: ОНТ

Илья Ивашко не смог пробиться в третий круг теннисного турнира в Барселоне. Белоруса остановил «король грунта» Рафаэль Надаль. При этом испанцу пришлось сильно постараться, после того, как он проиграл первый сет со счетом – 3:6.

Две следующие партии остались уже за Надалем – 6:2, 6:4. Встреча продолжалась более двух часов. Ивашко подал шесть эйсов, один раз ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта.

За выход в 1/4 финала Надаль сыграет японцем Кеем Нисикори.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram