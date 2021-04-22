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Илья Ивашко проиграл Рафаэлю Надалю на теннисном турнире в Барселоне

22.04.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Илья Ивашко проиграл Рафаэлю Надалю на теннисном турнире в Барселоне

Илья Ивашко не смог пробиться в третий круг теннисного турнира в Барселоне. Белоруса остановил «король грунта» Рафаэль Надаль. При этом испанцу пришлось сильно постараться, после того, как он проиграл первый сет со счетом – 3:6.

Две следующие партии остались уже за Надалем – 6:2, 6:4. Встреча продолжалась более двух часов. Ивашко подал шесть эйсов, один раз ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта. 

За выход в 1/4 финала Надаль сыграет японцем Кеем Нисикори.

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Илья Ивашко не смог пробиться в третий круг теннисного турнира в Барселоне. Белоруса остановил «король грунта» Рафаэль Надаль. При этом испанцу пришлось сильно...
 
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