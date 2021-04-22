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«Цмоки-Минск» вновь проиграли в Единой лиге ВТБ
Источник материала: ОНТ
На этот раз нашу команду в Минске разгромили подмосковные «Химки» – 81:65.
«Цмоки» выиграли с минимальным преимуществом первую четверть, но затем гости были сильнее в каждой из следующих десятиминуток.
Самым результативным игроком матча стал Эрик Макколум, который принёс «Химкам» 24 очка.
В составе хозяев Крис Клайберн записал себе в актив 18 очков.
Следующий матч «Цмоки» проведут в гостях против Астаны в Казахстане, после чего завершат регулярный сезон на последнем месте.
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На этот раз нашу команду в Минске разгромили подмосковные «Химки» – 81:65. «Цмоки» выиграли с минимальным преимуществом первую четверть, но затем гости были...
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