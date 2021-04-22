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«Цмоки-Минск» вновь проиграли в Единой лиге ВТБ

22.04.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Цмоки-Минск» вновь проиграли в Единой лиге ВТБ

На этот раз нашу команду в Минске разгромили подмосковные «Химки» – 81:65. 

«Цмоки» выиграли с минимальным преимуществом первую четверть, но затем гости были сильнее в каждой из следующих десятиминуток.

Самым результативным игроком матча стал Эрик Макколум, который принёс «Химкам» 24 очка.

В составе хозяев Крис Клайберн записал себе в актив 18 очков. 

Следующий матч «Цмоки» проведут в гостях против Астаны в Казахстане, после чего завершат регулярный сезон на последнем месте.

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Теги: Минск
 
 
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На этот раз нашу команду в Минске разгромили подмосковные «Химки» – 81:65.  «Цмоки» выиграли с минимальным преимуществом первую четверть, но затем гости были...
 
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