«Цмоки-Минск» вновь проиграли в Единой лиге ВТБ

Источник материала: ОНТ

На этот раз нашу команду в Минске разгромили подмосковные «Химки» – 81:65.

«Цмоки» выиграли с минимальным преимуществом первую четверть, но затем гости были сильнее в каждой из следующих десятиминуток.

Самым результативным игроком матча стал Эрик Макколум, который принёс «Химкам» 24 очка.

В составе хозяев Крис Клайберн записал себе в актив 18 очков.

Следующий матч «Цмоки» проведут в гостях против Астаны в Казахстане, после чего завершат регулярный сезон на последнем месте.

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