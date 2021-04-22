Сыграны первые полуфинальные матчи Кубка Беларуси по футболу

Источник материала: ОНТ

Солигорский «Шахтёр» дома минимально обыграл «Ислочь», благодаря автоголу Максима Мякиша, который случился на 76-й минуте.

У команды Романа Григорчука было много моментов, чтобы счёт был более крупным, но хозяев подвела реализация.

БАТЭ в Борисове не испытал проблем в игре с «Торпедо-БелАЗ» – 4:1. И борисовчане практически обеспечили себе выход в финал. Голы в составе победителей в активе Виллумсона, Филиповича и дубль оформил лучший футболист Беларуси Максим Скавыш. Напомним, что БАТЭ – действующий обладатель Кубка Беларуси.

Ответные полуфинальные матчи Кубка Беларуси пройдут 5 мая. В Минске и Жодино.

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