|
Олимпийский девиз может быть изменён
Источник материала: ОНТ
Олимпийский девиз может быть изменен впервые за почти 130 лет. Дискуссия об на эту тему началась в марте 2021 года после переизбрания Томаса Баха на пост президента МОК.
Он предлагает к существующему девизу «Быстрее, выше, сильнее» добавить слово «вместе». Исполком Международного олимпийского комитета это предложение одобрил и попросит всех высказать свои замечания.
Ранее идея получила поддержку в мировом олимпийском движении. В зависимости от результатов консультаций летняя Олимпиада в Токио может пройти под новым девизом.
Предыдущая редакция была утверждена первым Олимпийским конгрессом в 1894 году.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Олимпийский девиз может быть изменен впервые за почти 130 лет. Дискуссия об на эту тему началась в марте 2021 года после переизбрания Томаса Баха на пост президента...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)