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Олимпийский девиз может быть изменён

22.04.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Олимпийский девиз может быть изменён

Олимпийский девиз может быть изменен впервые за почти 130 лет. Дискуссия об на эту тему началась в марте 2021 года после переизбрания Томаса Баха на пост президента МОК.

Он предлагает к существующему девизу «Быстрее, выше, сильнее» добавить слово «вместе». Исполком Международного олимпийского комитета это предложение одобрил и попросит всех высказать свои замечания.

Ранее идея получила поддержку в мировом олимпийском движении. В зависимости от результатов консультаций летняя Олимпиада в Токио может пройти под новым девизом.

Предыдущая редакция была утверждена первым Олимпийским конгрессом в 1894 году.

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Олимпийский девиз может быть изменен впервые за почти 130 лет. Дискуссия об на эту тему началась в марте 2021 года после переизбрания Томаса Баха на пост президента...
 
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