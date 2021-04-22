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Газета «Чырвоная змена» отмечает 100-летний юбилей

22.04.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларуси чтят память героев. Годы войны глазами журналистов-партизан можно увидеть в столице – временная экспозиция, посвящённая столетию газеты «Чырвоная змена», открылась в музее истории Великой Отечественной войны.

Партизаны ласково называли её «Чырвонка». Летопись жизни белорусской молодёжи составили 23 оригинальных номера за 1943-1944 годы, а также печатные приспособления тех лет.

Подпольная редакция находилась в Любанском районе среди болот, куда было сложно пробраться даже самим местным. Авторами были они же – обычные партизаны, а также прославленные сегодня поэты и писатели. Листы с рассказами они высылали через связных.

«Чырвоная змена», к сожалению, утратила статус самостоятельной газеты в 2002 году. Однако по сей день она является дополнением к газете «Звезда».

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В Беларуси чтят память героев. Годы войны глазами журналистов-партизан можно увидеть в столице – временная экспозиция, посвящённая столетию газеты «Чырвоная...
 
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