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Власти Львова приняли решение снести Монумент славы советским воинам

22.04.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Власти Львова приняли решение снести Монумент славы советским воинам

Очередной скандал в Украине. Власти Львова приняли решение снести Монумент славы советским воинам. 

Рядом похоронены более 3 000 солдат. Городские власти считают, что памятник находится в аварийном состоянии.

До этого националисты раскалывали плиты, сбивали надписи на мемориале, обливали его краской. Теперь барельефы Монумента славы Советской армии собираются отправить в музей под названием «Территория террора».

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Очередной скандал в Украине. Власти Львова приняли решение снести Монумент славы советским воинам.  Рядом похоронены более 3 000 солдат. Городские власти считают,...
 
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