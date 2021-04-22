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Власти Львова приняли решение снести Монумент славы советским воинам
Источник материала: ОНТ
Очередной скандал в Украине. Власти Львова приняли решение снести Монумент славы советским воинам.
Рядом похоронены более 3 000 солдат. Городские власти считают, что памятник находится в аварийном состоянии.
До этого националисты раскалывали плиты, сбивали надписи на мемориале, обливали его краской. Теперь барельефы Монумента славы Советской армии собираются отправить в музей под названием «Территория террора».
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Очередной скандал в Украине. Власти Львова приняли решение снести Монумент славы советским воинам. Рядом похоронены более 3 000 солдат. Городские власти считают,...
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