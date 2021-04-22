Задержанным по делу о подготовке госпереворота в Беларуси и покушения на Александра Лукашенко предъявлены обвинения

Источник материала: ОНТ

Четверо подозреваемых проходят по статье «Заговор с целью захвата власти неконституционным путем». По информации КГБ, оперативно-розыскные мероприятия велись на протяжении полугода.

Все задержанные сотрудничают со следствием и дают признательные показания. Один из подозреваемых – юрист Юрий Зенкович, имеющий двойное гражданство США и Беларуси, полностью признал вину.

Он и ещё один фигурант дела – политолог Александр Федута были задержаны в Москве. Спецоперация была проведена совместно с российским ФСБ.

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