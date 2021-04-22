﻿ Задержанным по делу о подготовке госпереворота в Беларуси и покушения на Александра Лукашенко предъявлены обвинения. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Задержанным по делу о подготовке госпереворота в Беларуси и покушения на Александра Лукашенко предъявлены обвинения

22.04.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Задержанным по делу о подготовке госпереворота в Беларуси и покушения на Александра Лукашенко предъявлены обвинения

Четверо подозреваемых проходят по статье «Заговор с целью захвата власти неконституционным путем». По информации КГБ, оперативно-розыскные мероприятия велись на протяжении полугода.

Все задержанные сотрудничают со следствием и дают признательные показания. Один из подозреваемых – юрист Юрий Зенкович, имеющий двойное гражданство США и Беларуси, полностью признал вину.

Он и ещё один фигурант дела – политолог Александр Федута были задержаны в Москве. Спецоперация была проведена совместно с российским ФСБ.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Четверо подозреваемых проходят по статье «Заговор с целью захвата власти неконституционным путем». По информации КГБ, оперативно-розыскные мероприятия велись на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сегодня отмечают Международный день Матери-Земли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

23.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by