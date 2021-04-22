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Еврокомиссия начнет судебное разбирательство против AstraZeneca

22.04.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Еврокомиссия начнет судебное разбирательство против AstraZeneca

Европейская комиссия готовится инициировать судебное разбирательство в отношении компании AstraZeneca. Причиной разбирательства могут стать перебои с поставками вакцины от COVID-19. Об этом со ссылкой на данные издания Politico сообщает БЕЛТА.

Согласно данным издания, данный вопрос был поднят на встрече представителей стран ЕС, в ходе которой большинство заявило о намерении поддержать подачу иска против компании. В частности, руководство ЕС недовольно массовыми срывами поставок вакцины от COVID-19. Так, компания оказалась неспособна поставить то количество вакцин, которое было указано в контракте с ЕС.

Крайний срок принятия решения о начале разбирательства, отмечает издание, наступит уже на этой неделе.

Напомним, ранее компания AstraZeneca сообщила о том, что не сможет поставить предусмотренное контрактом с ЕС количество доз вакцины от COVID-19. Так, по итогам I квартала компания сумела поставить всего 30 млн доз вместо обещанных 100 млн.

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Европейская комиссия готовится инициировать судебное разбирательство в отношении компании AstraZeneca. Причиной разбирательства могут стать перебои с поставками...
 
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