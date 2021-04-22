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Интервальное голодание может навредить здоровью! Рассказывает врач

22.04.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Интервальное голодание может навредить здоровью! Рассказывает врач

Врач-эндокринолог из России Елена Маслова сообщила, что здоровью может навредить интервальное голодание – когда между приемами пищи есть перерывы по 14 ч и больше, пишет РИА «Новости».

Пища принимается в определенное время – в этом заключается суть интервального голодания. На два временных промежутка делятся сутки. К примеру, 20 ч плюс 4 ч или 16 ч плюс 8 ч. Есть все можно в короткий промежуток. Только пить воду – в долгий.

Врач отметила, что такое график питания меняет метаболизм, а это для многих людей может быть критично. 

А еще интервальное голодание не подходит тем, кому нужно принимать лекарства вместе с едой. Не стоит экспериментировать с таким методом урезания калорий беременным, подросткам, кормящим матерям.

Фото: Pixabay.com

 


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Врач-эндокринолог из России Елена Маслова сообщила, что здоровью может навредить интервальное голодание – когда между приемами пищи есть перерывы по 14 ч и больше,...
 
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