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Интервальное голодание может навредить здоровью! Рассказывает врач
Источник материала: ОНТ
Врач-эндокринолог из России Елена Маслова сообщила, что здоровью может навредить интервальное голодание – когда между приемами пищи есть перерывы по 14 ч и больше,
Пища принимается в определенное время – в этом заключается суть интервального голодания. На два временных промежутка делятся сутки. К примеру, 20 ч плюс 4 ч или 16 ч плюс 8 ч. Есть все можно в короткий промежуток. Только пить воду – в долгий.
Врач отметила, что такое график питания меняет метаболизм, а это для многих людей может быть критично.
А еще интервальное голодание не подходит тем, кому нужно принимать лекарства вместе с едой. Не стоит экспериментировать с таким методом урезания калорий беременным, подросткам, кормящим матерям.
Фото: Pixabay.com
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Врач-эндокринолог из России Елена Маслова сообщила, что здоровью может навредить интервальное голодание – когда между приемами пищи есть перерывы по 14 ч и больше,...
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