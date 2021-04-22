Сегодня отмечают Международный день Матери-Земли

Источник материала: ОНТ

В благодарность большому общему дому! Сегодня в мире отмечается День Матери-Земли.

ООН объявила его 12 лет назад.

Авторы резолюции (более полусотни государств, среди них и Беларусь) отмечают, что термин «Мать-Земля» общепринят во многих странах. Он отражает зависимость между планетой, её экосистемами и человеком.

Белорусам есть чем гордиться. В нашей стране более половины природных комплексов и естественных экосистем сохранены. Это основа для экологического туризма, который планируют активно развивать.

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