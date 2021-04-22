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Сегодня отмечают Международный день Матери-Земли

22.04.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сегодня отмечают Международный день Матери-Земли

В благодарность большому общему дому! Сегодня в мире отмечается День Матери-Земли.

ООН объявила его 12 лет назад.

Авторы резолюции (более полусотни государств, среди них и Беларусь) отмечают, что термин «Мать-Земля» общепринят во многих странах. Он отражает зависимость между планетой, её экосистемами и человеком.

Белорусам есть чем гордиться. В нашей стране более половины природных комплексов и естественных экосистем сохранены. Это основа для экологического туризма, который планируют активно развивать.

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В благодарность большому общему дому! Сегодня в мире отмечается День Матери-Земли. ООН объявила его 12 лет назад. Авторы резолюции (более полусотни государств, среди...
 
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