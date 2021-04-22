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Компания Cadillac представила свой первый электрокар

22.04.2021 13:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Удивительно, но у компании Cadillac пока еще нет собственного массового электрокара. Хотя наработкам концерна GM в этом сегменте позавидуют многие производители. Первый электрокар Cady поступит в продажу в начале 2022 года. Американцы полностью рассекретили новинку. 

Компания Cadillac представила свой первый электрокар

Модель получила название Lyriq и очень смелую внешность. Кроссовер отличается от других моделей Cadillac оформлением кормы. Давно мы не видели подобных экспериментов с оптикой. Заваленная задняя часть делает силуэт кузова Lyriq похожим на купеобразный кроссовер. Для машины предложат колесные диски диаметром 20 дюймов.

Компания Cadillac представила свой первый электрокар
Компания Cadillac представила свой первый электрокар

В салоне уже привычная для многих премиум-производителей панель, приютившая на себе огромный 33-дюймовый экран, на котором разместилась приборная панель и развлекательный комплекс. Здесь аудиосистема премиум-класса с 19 динамиками, включая встроенные в подголовники. Есть даже активный «шумодав».

Компания Cadillac представила свой первый электрокар
Компания Cadillac представила свой первый электрокар
Компания Cadillac представила свой первый электрокар

Для машины предложена батарея емкостью 100 кВт·ч. По умолчанию Lyriq имеет задний привод и мощность 340 л. с. Запас хода — 483 км. Цены в США стартуют от 60 тысяч долларов. Обещают поставки и в другие регионы.

Cadillac SRX II Рестайлинг, 2014 г.в., 51 561 км
черный, внедорожник, бензин 3 л, автоматическая, полный привод
51 178 р.
19 699$ / 16 398€
Cadillac STS I Limited, 2004 г.в., 285 000 км
черный, седан, бензин 4.6 л, автоматическая, задний привод
15 588 р.
6000$ / 4995€
Cadillac CTS II, 2008 г.в., 275 000 км
черный, седан, бензин 3.6 л, автоматическая, полный привод
20 524 р.
7900$ / 6576€
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Удивительно, но у компании Cadillac пока еще нет собственного массового электрокара. Хотя наработкам концерна GM в этом сегменте позавидуют многие производители....
 
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