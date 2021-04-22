Компания Cadillac представила свой первый электрокар

Источник материала: Onliner

Удивительно, но у компании Cadillac пока еще нет собственного массового электрокара. Хотя наработкам концерна GM в этом сегменте позавидуют многие производители. Первый электрокар Cady поступит в продажу в начале 2022 года. Американцы полностью рассекретили новинку.





Модель получила название Lyriq и очень смелую внешность. Кроссовер отличается от других моделей Cadillac оформлением кормы. Давно мы не видели подобных экспериментов с оптикой. Заваленная задняя часть делает силуэт кузова Lyriq похожим на купеобразный кроссовер. Для машины предложат колесные диски диаметром 20 дюймов.









В салоне уже привычная для многих премиум-производителей панель, приютившая на себе огромный 33-дюймовый экран, на котором разместилась приборная панель и развлекательный комплекс. Здесь аудиосистема премиум-класса с 19 динамиками, включая встроенные в подголовники. Есть даже активный «шумодав».













Для машины предложена батарея емкостью 100 кВт·ч. По умолчанию Lyriq имеет задний привод и мощность 340 л. с. Запас хода — 483 км. Цены в США стартуют от 60 тысяч долларов. Обещают поставки и в другие регионы.