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И Nokia туда же: смартфоны будут продавать без зарядки

22.04.2021 13:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Судя по всему, компания HMD Global пойдет по стопам других крупных вендоров и откажется от зарядного устройства для топовых моделей смартфонов. На это обратили внимание внимательные интернет-пользователи, изучившие комплектность Nokia X20. HMD Global, в свою очередь, подтвердила сей факт, сообщив на сайте бренда о стремлении к экологичности ее продуктов.

Аналогичной стратегии придерживается Apple, которая дала новую моду, а также Samsung, Xiaomi, и, вероятно, вскоре к ним присоединится Huawei.

Nokia X20, к слову, не является флагманом. Анонсированный в начале апреля смартфон получил Snapdragon 480 5G, 6/8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, 6,67-дюймовый дисплей формата Full HD, 64-Мп камеру и Android 11. Его фишкой стала поддержка сетей 5G и невысокая на фоне этой возможности цена около 350 евро.


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Судя по всему, компания HMD Global пойдет по стопам других крупных вендоров и откажется от зарядного устройства для топовых моделей смартфонов. На это обратили...
 
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