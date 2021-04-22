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И Nokia туда же: смартфоны будут продавать без зарядки
Источник материала: Onliner
Судя по всему, компания HMD Global пойдет по стопам других крупных вендоров и откажется от зарядного устройства для топовых моделей смартфонов. На это
Аналогичной стратегии придерживается Apple, которая дала новую моду, а также Samsung, Xiaomi, и, вероятно, вскоре к ним присоединится Huawei.
Nokia X20, к слову, не является флагманом. Анонсированный в начале апреля смартфон получил Snapdragon 480 5G, 6/8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, 6,67-дюймовый дисплей формата Full HD, 64-Мп камеру и Android 11. Его фишкой стала поддержка сетей 5G и невысокая на фоне этой возможности цена около 350 евро.
городской, женский, материал рамы: сталь Hi-ten, колеса 26", вилка жесткая, трансмиссия 1 скор., тормоза ободной механический + ножной, вес 15.1 кг
городской, материал рамы: алюминий, колеса 28", вилка жесткая, трансмиссия 16 скор., тормоза дисковый гидравлический + дисковый гидравлический
гибридный, материал рамы: алюминий, колеса 28", вилка амортизационная с ходом 60 мм, трансмиссия 24 скор., тормоза ободной механический + ободной механический, вес 13.4 кг
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Судя по всему, компания HMD Global пойдет по стопам других крупных вендоров и откажется от зарядного устройства для топовых моделей смартфонов. На это обратили...
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