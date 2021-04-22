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В Старом замке Гродно заканчивают вторую очередь реконструкции. Что там изменилось?

22.04.2021 13:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Реконструкция гродненского Старого замка началась еще в 2017 году. Первая очередь реконструкции предусматривала возведение въездной и средней башен со стороны Немана, восстановление крепостной стены с галереей между башнями, строительство прилегающих к стене мерной избы, каменицы, а также прокладку всех необходимых коммуникаций. И это всего 20% от запланированного объема работ, пишет «Гродненская правда».

— Сейчас первая очередь реконструкции выходит на финишную прямую. Завершаются строительно-монтажные работы: отделка помещений внутри здания, окончательный монтаж проводки, освещения. Во дворе заканчивается укладка мостовой. Не так давно были установлены металлические ворота с внутренней арки при въезде на территорию Старого замка. В настоящий момент, ведется установка внешних деревянных ворот. Надо отметить, что те и другие изготовлены ОАО «Белреставрация», — рассказал директор Гродненского государственного историко-археологического музея Юрий Китурко.

В Старом замке Гродно заканчивают вторую очередь реконструкции. Что там изменилось?

Сотрудники музея работают над созданием будущей экспозиции. Планируется, что первые посетители смогут увидеть ее уже этим летом. Сейчас изготавливаются специальные витрины.

— Второй большой участок работы — создание мультимедийного контента. Надеемся, что его разнообразие удивит посетителей. К примеру, в инфокиосках, которые появятся в музейных комнатах, каждый сможет «полистать» информацию и тем самым познакомиться с интересными сведениями об экспозициях, представленных в них предметах, обогатиться знаниями об исторических персоналиях, имеющих прямое отношение к замку, — отметил Юрий Китурко.

В Старом замке Гродно заканчивают вторую очередь реконструкции. Что там изменилось?
В Старом замке Гродно заканчивают вторую очередь реконструкции. Что там изменилось?

Одна их экспозиций расскажет об истории застройки Замковой горы, вторая будет посвящена жизни древнего города XI—XІV веков. В каменице на третьем этаже разместится экспозиция о короле Стефане Батории, его жизненном пути и периоде правления. Рядом с каплицей, в пристройке к въездной браме, откроется экспозиция, которая поведает о Гродно во времена правления короля.

Также в замке появится и его 3D-проекция.
В Старом замке Гродно заканчивают вторую очередь реконструкции. Что там изменилось?
В Старом замке Гродно заканчивают вторую очередь реконструкции. Что там изменилось?

Еще четыре помещения — алебастровый зал, каплица, королевская баня и так называемое жилище чиновника — включены в отдельный пусковой комплекс и будут сдаваться позже. Вплоть до декабря этого года планируется вести работы по созданию проекта второй очереди строительства, которая включает в себя реконструкцию королевского дворца и флигеля со стороны пожарного депо.

В Старом замке Гродно заканчивают вторую очередь реконструкции. Что там изменилось?
В Старом замке Гродно заканчивают вторую очередь реконструкции. Что там изменилось?

Уже начались архитектурные раскопки вдоль фасада дворца, когда были раскрыты фундаменты, относящиеся к разным периодам. Все это позволяет понять, как дворец выглядел раньше, подвергался ли он перестройкам, для чего предназначалось то или иное помещение. Именно результаты комплексных научных исследований и лягут в основу проекта второй очереди реконструкции.

В Старом замке Гродно заканчивают вторую очередь реконструкции. Что там изменилось?

Третий этап затронет сам двор, стены со стороны Городничанки и оставшуюся часть стены со стороны Немана со всеми прилегающими хозяйственными постройками. Предполагается создание подземного павильона для экспонирования руин Нижней и Верхней церквей, а также остатков так называемого княжеского терема.

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Теги: знакомства, Гродно
 
 
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Реконструкция гродненского Старого замка началась еще в 2017 году. Первая очередь реконструкции предусматривала возведение въездной и средней башен со стороны...
 
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