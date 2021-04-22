В Старом замке Гродно заканчивают вторую очередь реконструкции. Что там изменилось?

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Реконструкция гродненского Старого замка началась еще в 2017 году. Первая очередь реконструкции предусматривала возведение въездной и средней башен со стороны Немана, восстановление крепостной стены с галереей между башнями, строительство прилегающих к стене мерной избы, каменицы, а также прокладку всех необходимых коммуникаций. И это всего 20% от запланированного объема работ, пишет «Гродненская правда» .

— Сейчас первая очередь реконструкции выходит на финишную прямую. Завершаются строительно-монтажные работы: отделка помещений внутри здания, окончательный монтаж проводки, освещения. Во дворе заканчивается укладка мостовой. Не так давно были установлены металлические ворота с внутренней арки при въезде на территорию Старого замка. В настоящий момент, ведется установка внешних деревянных ворот. Надо отметить, что те и другие изготовлены ОАО «Белреставрация», — рассказал директор Гродненского государственного историко-археологического музея Юрий Китурко.





Сотрудники музея работают над созданием будущей экспозиции. Планируется, что первые посетители смогут увидеть ее уже этим летом. Сейчас изготавливаются специальные витрины.

— Второй большой участок работы — создание мультимедийного контента. Надеемся, что его разнообразие удивит посетителей. К примеру, в инфокиосках, которые появятся в музейных комнатах, каждый сможет «полистать» информацию и тем самым познакомиться с интересными сведениями об экспозициях, представленных в них предметах, обогатиться знаниями об исторических персоналиях, имеющих прямое отношение к замку, — отметил Юрий Китурко.









Одна их экспозиций расскажет об истории застройки Замковой горы, вторая будет посвящена жизни древнего города XI—XІV веков. В каменице на третьем этаже разместится экспозиция о короле Стефане Батории, его жизненном пути и периоде правления. Рядом с каплицей, в пристройке к въездной браме, откроется экспозиция, которая поведает о Гродно во времена правления короля.

Также в замке появится и его 3D-проекция.









Еще четыре помещения — алебастровый зал, каплица, королевская баня и так называемое жилище чиновника — включены в отдельный пусковой комплекс и будут сдаваться позже. Вплоть до декабря этого года планируется вести работы по созданию проекта второй очереди строительства, которая включает в себя реконструкцию королевского дворца и флигеля со стороны пожарного депо.









Уже начались архитектурные раскопки вдоль фасада дворца, когда были раскрыты фундаменты, относящиеся к разным периодам. Все это позволяет понять, как дворец выглядел раньше, подвергался ли он перестройкам, для чего предназначалось то или иное помещение. Именно результаты комплексных научных исследований и лягут в основу проекта второй очереди реконструкции.





Третий этап затронет сам двор, стены со стороны Городничанки и оставшуюся часть стены со стороны Немана со всеми прилегающими хозяйственными постройками. Предполагается создание подземного павильона для экспонирования руин Нижней и Верхней церквей, а также остатков так называемого княжеского терема.



