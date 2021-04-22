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Медики рассказали о состоянии мужчины, который совершил самоподжог в центре Минска

22.04.2021 13:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Состояние мужчины, который в январе этого года поджог себя на площади Независимости в Минске, оценивается как средней степени тяжести, сообщили в четверг в министерстве здравоохранения.

"Состояние пациента, который в январе совершил самоподжог на площади Независимости – средней степени тяжести. Он находится в Республиканском ожоговом центре в БСМП. Хирургическое лечение уже проведено в полном объеме. В настоящее время, в соответствии с протоколами лечения, он проходит курс реабилитации", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ЧП случилось днем 22 января. 35-летний мужчина облил себя горючей жидкостью и поджег недалеко от здания Дома Правительства. Его потушили прохожие и сотрудник правоохранительных органов. 

По информации медиков, при первичном осмотре, у пациента были диагностированы ожоги различной степени тяжести - до 72 процентов поверхности тела.
 
Теги: Минск
 
 
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Состояние мужчины, который в январе этого года поджог себя на площади Независимости в Минске, оценивается как средней степени тяжести, сообщили в четверг в...
 
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