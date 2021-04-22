Вчера КГБ объявил, что всем четырем задержанным по делу о подготовке «госпереворота» и «покушения на Лукашенко» предъявлено обвинение в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем (часть первая статьи 357 УК). Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.





Обвинения были предъявлены политологу Александру Федуте, американскому юристу беларуского происхождения Юрию Зенковичу, главе партии БНФ Григорию Кастусеву и четвертому неназванному фигуранту. Кем может быть этот человек?





Наша Нива " узнала, что речь, скорее всего, идет о 43-летней Ольге Голубович. Ранее она занималась делами Минского офиса Юрия Зенковича, который помогал людям с миграцией в США. " узнала, что речь, скорее всего, идет о 43-летней. Ранее она занималась делами Минского офисаа, который помогал людям с миграцией в США.

Ольга была соцпедагогом в школе в Свислочи. В 2003-м стала депутатом местного поселкового совета, хотя и представляла Партию БНФ. Возможно, с тех пор она и знает Юрия Зенковича.

Жена Юрия Елена в комментарии naviny.online подтверждала неделю назад, что Голубович задержана КГБ. А минский офис Зенковича, по ее словам, прекратил работу еще в сентябре 2020 года.

Ольга продолжает находиться за решеткой. Предъявлено ли ей обвинение, родные точно не знают. Они пока отказываются от комментариев.









