ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Дело о "госперевороте" становится все более неправдоподобным: стало известно имя четвертой "подозреваемой"

22.04.2021 13:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Похоже, это 43-летняя уроженка Минска Ольга Голубович - ранее она работала с Зенковичем.

Дело о "госперевороте" становится все более неправдоподобным: стало известно имя четвертой "подозреваемой"
Вчера КГБ объявил, что всем четырем задержанным по делу о подготовке «госпереворота» и «покушения на Лукашенко» предъявлено обвинение в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем (часть первая статьи 357 УК). Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

Обвинения были предъявлены политологу Александру Федуте, американскому юристу беларуского происхождения Юрию Зенковичу, главе партии БНФ Григорию Кастусеву и четвертому неназванному фигуранту. Кем может быть этот человек?

"Наша Нива" узнала, что речь, скорее всего, идет о 43-летней Ольге Голубович. Ранее она занималась делами Минского офиса Юрия Зенковича, который помогал людям с миграцией в США.

Ольга была соцпедагогом в школе в Свислочи. В 2003-м стала депутатом местного поселкового совета, хотя и представляла Партию БНФ. Возможно, с тех пор она и знает Юрия Зенковича.

Жена Юрия Елена в комментарии naviny.online подтверждала неделю назад, что Голубович задержана КГБ. А минский офис Зенковича, по ее словам, прекратил работу еще в сентябре 2020 года.

Ольга продолжает находиться за решеткой. Предъявлено ли ей обвинение, родные точно не знают. Они пока отказываются от комментариев.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Похоже, это 43-летняя уроженка Минска Ольга Голубович - ранее она работала с Зенковичем.
 
Новости дня
Новости разные
 
Стала вядомае імя чацвёртай арыштаванай па справе «замаху на Лукашэнку»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by