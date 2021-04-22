Шнуров признался, на что ему пришлось пойти ради молодой жены

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российский певец и ведущий Сергей Шнуров неожиданно разоткровенничался с публикой: певец признался, на что ему пришлось пойти ради молодой жены.

Зимой 2020 году стало известно, что 47-летний певец снова станет папой. Жена Шнурова - 29-летняя Ольга Абрамова - ждет ребенка . Своей радостью бессменный солист "Ленинграда" поделился в соцсетях. А недавно решился дать откровенное интервью.

Шнуров рассказал, как складываются отношения в семье и перечислил от чего ему пришлось отказаться ради новой жены. Неожиданное признание прозвучало в новом выпуске YouTube-шоу "Стрелец-молодец".

Певец заявил, что перестал ходить на публичные мероприятия. Также он все реже делает записи в Instagram, и все свое время уделяет беременной Абрамовой.

Шнуров отметил, что "исключение светской жизни" - это совместное решение пары, так как постоянная презентация себя требует времени и сил.

В комментариях к видео поклонники выразили сомнение насчет слов музыканта: некоторые посчитали, что певец лукавит и решение вряд ли было совместным, а кто-то и вовсе назвал Шнура "подкаблучником".

Напомним, что о романе Шнурова и молодой поэтессы стало известно в 2018 году. Тогда музыкант привел загадочную спутницу на церемонию GQ.

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