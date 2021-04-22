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Земля изменилась: как выглядит наша планета с воздуха
22.04.2021 13:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Задуматься о том, как мы относимся к своему общему дому – Земле, призывают экологи планеты 22 апреля, в день Земли.
Конечно, одного дня для спасения хрупкой экосистемы планеты от разрушительной человеческой деятельности мало. Поэтому ООН учредил множество экологических праздников.
22 апреля отмечается День Матери-Земли. В этот день проводятся научные конференции, выставки, уборка территории и посадка деревьев. Все это дает людям возможность узнать о тех трудных задачах, которые стоят перед человечеством для сохранения планеты. В этом 2021 году праздник проходит под девизом "Восстановим нашу Землю".
Немецкого фотографа
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Потрясающие фото немецкого фотографа Тома Хагена демонстрирует во всей красе, как человеческая деятельность влияет на нашу планету.
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