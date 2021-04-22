Земля изменилась: как выглядит наша планета с воздуха

Источник материала: Sputnik Беларусь

Задуматься о том, как мы относимся к своему общему дому – Земле, призывают экологи планеты 22 апреля, в день Земли.

Конечно, одного дня для спасения хрупкой экосистемы планеты от разрушительной человеческой деятельности мало. Поэтому ООН учредил множество экологических праздников.

22 апреля отмечается День Матери-Земли. В этот день проводятся научные конференции, выставки, уборка территории и посадка деревьев. Все это дает людям возможность узнать о тех трудных задачах, которые стоят перед человечеством для сохранения планеты. В этом 2021 году праздник проходит под девизом "Восстановим нашу Землю".

Немецкого фотографа Тома Хагена интересует отношение человека к природе и то, как деятельность людей влияет на окружающую среду. Он путешествует по всему миру и снимает тающие ледники, пересохшие реки, опустошенные земли. Ощутить серьезность проблемы помогает аэрофотосъемка.

Читайте также на Sputnik: