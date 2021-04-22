ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Земля изменилась: как выглядит наша планета с воздуха

22.04.2021 13:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Задуматься о том, как мы относимся к своему общему дому – Земле, призывают экологи планеты 22 апреля, в день Земли.

Конечно, одного дня для спасения хрупкой экосистемы планеты от разрушительной человеческой деятельности мало. Поэтому ООН учредил множество экологических праздников.

22 апреля отмечается День Матери-Земли. В этот день проводятся научные конференции, выставки, уборка территории и посадка деревьев. Все это дает людям возможность узнать о тех трудных задачах, которые стоят перед человечеством для сохранения планеты. В этом  2021 году праздник проходит под девизом "Восстановим нашу Землю".

Немецкого фотографа Тома Хагена интересует отношение человека к природе и то, как деятельность людей влияет на окружающую среду. Он путешествует по всему миру и снимает тающие ледники, пересохшие реки, опустошенные земли. Ощутить серьезность проблемы помогает аэрофотосъемка. 

Читайте также на Sputnik:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Потрясающие фото немецкого фотографа Тома Хагена демонстрирует во всей красе, как человеческая деятельность влияет на нашу планету.
 
Новости дня
Новости разные
 
Отмена полетов в Турцию из Москвы взвинтила цены на перелет в Минск
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by