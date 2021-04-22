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Внимание: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды
Источник материала: UDF
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
В четверг, 22 апреля, в период с 12.30 до 18.00 на большей части территории ожидаются грозы, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с, град. Грозовая деятельность сохранится до конца дня.
Аналогичная погода будет по Минску и Минской области.
Во время таких сложных погодных условий МЧС рекомендует соблюдать правила безопасности:
по возможности не выходить из дома, находясь в помещении, держаться подальше от окон;
максимально отключить электроприборы;
тем, кто находится на улице, постараться выбрать укрытие, но только не под деревьями;
автомобилистам рекомендуется прекратить движение и закрыть окна.
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В четверг, 22 апреля, в период с 12.30 до 18.00 на большей части территории ожидаются грозы.
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