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Водопровод отремонтировали, но воду из-под крана пока лучше не пить - Мингорисполком

22.04.2021 13:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Водопровод отремонтировали, но воду из-под крана пока лучше не пить - Мингорисполком
Автостоянка у сервиса во время потопа. Фото: TUT.BY
22 апреля в 0.15 повреждение водопровода полностью локализовано, водоснабжение в пострадавших районах восстанавливается.

Об этом сообщил телеграм-канал Мингорисполкома.

Сейчас специалисты Минского городского центра гигиены и эпидемиологии и «Минскводоканала» осуществляют лабораторный контроль качества воды в пострадавших районах столицы.

«До получения результатов исследований рекомендуем использовать в питьевых целях бутилированную либо привозную воду», — говорит Светлана Ермак, главный санитарный врач Минска.


Трубы прорвало вечером 21 апреля на улице Уборевича в Чижовке. Очевидцы говорили, что из-под земли бил фонтан воды.

Из-за этого в Серебрянке, Чижовке, Лошице, Курасовщине и других районах не работал водопровод.
 
Теги: Минск
 
 
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Трубы прорвало вечером 21 апреля на улице Уборевича в Чижовке.
 
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