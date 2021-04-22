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Водопровод отремонтировали, но воду из-под крана пока лучше не пить - Мингорисполком
Источник материала: UDF
Автостоянка у сервиса во время потопа. Фото: TUT.BY
Об этом
Сейчас специалисты Минского городского центра гигиены и эпидемиологии и «Минскводоканала» осуществляют лабораторный контроль качества воды в пострадавших районах столицы.
«До получения результатов исследований рекомендуем использовать в питьевых целях бутилированную либо привозную воду», — говорит Светлана Ермак, главный санитарный врач Минска.
Трубы прорвало вечером 21 апреля на улице Уборевича в Чижовке. Очевидцы говорили, что из-под земли бил фонтан воды.
Из-за этого в Серебрянке, Чижовке, Лошице, Курасовщине и других районах не работал водопровод.
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Трубы прорвало вечером 21 апреля на улице Уборевича в Чижовке.
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