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Автостоянка у сервиса во время потопа. Фото: TUT.BY

Светлана Ермак, главный санитарный врач «До получения результатов исследований рекомендуем использовать в питьевых целях бутилированную либо привозную воду», — говорит, главный санитарный врач Минска

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Водопровод отремонтировали, но воду из-под крана пока лучше не пить - Мингорисполком Трубы прорвало вечером 21 апреля на улице Уборевича в Чижовке.

Об этомтелеграм-канал Мингорисполкома.Сейчас специалисты Минского городского центра гигиены и эпидемиологии и «Минскводоканала» осуществляют лабораторный контроль качества воды в пострадавших районах столицы.Трубы прорвало вечером 21 апреля на улице Уборевича в Чижовке. Очевидцы говорили, что из-под земли бил фонтан воды.Из-за этого в Серебрянке, Чижовке, Лошице, Курасовщине и других районах не работал водопровод.