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Россия начала масштабные военные учения в Крыму
Источник материала: UDF
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В ведомстве уточнили, что в активной фазе межвидового учения на полуострове принимают участие более десяти тысяч военнослужащих.
В маневрах задействовано 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники из состава общевойскового объединения Южного военного округа, Черноморского флота, Каспийской флотилии и соединений Воздушно-десантных войск, более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.
Ранее сообщалось, что глава Министерства обороны России Сергей Шойгу прилетел в Крым. Министр осмотрел с воздуха районы дислокации соединений и боевой техники, проконтролировал готовность морской и сухопутной группировок.
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В маневрах задействовано 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники.
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