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В Березе не состоялся суд над велогонщиком Владиславом Тимошиком, он объявлен в розыск

22.04.2021 13:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В суде Березовского района 21 апреля должно было начаться рассмотрение уголовного дела по ч. 2 ст. 363 УК (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок) в отношении 21-летнего Владислава Тимошика, пишет spring96.org.

В Березе не состоялся суд над велогонщиком Владиславом Тимошиком, он объявлен в розыск

Обвиняемый находится под домашним арестом, но на судебное заседание не явился, его телефон не доступен. Сестра, которая проходит по делу свидетелем, сообщила защитнику о том, что в 22 часа 20 апреля милиция проверяла Владислава, но она живет отдельно от него и не знает, почему он не явился в суд.

В итоге суд постановил объявить Владислава Тимошика в розыск с последующим заключением под стражу.

Уголовное дело было возбуждено за события 10 августа 2020 года. По версии следствия, парень оказал сопротивление при попытке его задержания во время участия в несанкционированном массовом мероприятии — совершил наезд на милиционера, который нес службу по охране общественного порядка. В результате милиционеру были нанесены менее тяжкие телесные повреждения.

Тимошику грозит до пяти лет лишения свободы.

Владислав является многократным победителем и призером велогонок как в Беларуси, так и за ее пределами.
 
 
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Уголовное дело было возбуждено за события 10 августа 2020 года.
 
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