Источник материала: UDF

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Березе не состоялся суд над велогонщиком Владиславом Тимошиком, он объявлен в розыск Уголовное дело было возбуждено за события 10 августа 2020 года.

Обвиняемый находится под домашним арестом, но на судебное заседание не явился, его телефон не доступен. Сестра, которая проходит по делу свидетелем, сообщила защитнику о том, что в 22 часа 20 апреля милиция проверяла Владислава, но она живет отдельно от него и не знает, почему он не явился в суд.В итоге суд постановил объявитьв розыск с последующим заключением под стражу.Уголовное дело было возбуждено за события 10 августа 2020 года. По версии следствия, парень оказал сопротивление при попытке его задержания во время участия в несанкционированном массовом мероприятии — совершил наезд на милиционера, который нес службу по охране общественного порядка. В результате милиционеру были нанесены менее тяжкие телесные повреждения.Тимошику грозит до пяти лет лишения свободы.Владислав является многократным победителем и призером велогонок как в Беларуси, так и за ее пределами.