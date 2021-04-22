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Ревность и возмездие: молодой муж отомстил развратной Седоковой

22.04.2021 13:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Ревность и возмездие: молодой муж отомстил развратной Седоковой
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Судя по всему, в отношениях Анны Седоковой и Яниса Тиммы появилась трещина.

Анна Седокова опубликовала в сторис своего инстаграм-аккаунта ролик, в котором предстала в очень откровенном виде. Она надела боди, низ которого практически обнажил интимную часть тела знаменитости.

Звезда кокетничала перед зеркалом, хвастаясь женственными аппетитными формами. Она написала, что один из плюсов раннего подъема в том, чтобы записывать видео, которые обязательно придутся по вкусу возлюбленному.

Однако супругу Анны Седоковой, который младше нее на десять лет, подобная откровенность избранницы, видимо, не понравилась. В отместку, дабы позлить провинившуюся певицу, баскетболист стал размещать в своем микроблоге нечто подобное.

Отметим, спортсмену прекрасно известно, насколько сильно его ревнует 38-летняя исполнительница. Анна Седокова сама призналась в этом, ругая и вместе с тем извиняясь перед мужем.

Напомним, певица и баскетболист сыграли свадьбу в сентябре 2020 года. До того, как скрепить свои отношения узами брака, пара встречалась в течение года. Янис Тимма уже был ранее женат. От первого брака у спортсмена есть сын Кристианс.
 
 
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Певица опубликовала в сторис своего инстаграм-аккаунта эротический ролик.
 
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