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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ревность и возмездие: молодой муж отомстил развратной Седоковой Певица опубликовала в сторис своего инстаграм-аккаунта эротический ролик.

опубликовала в сторис своего инстаграм-аккаунта ролик, в котором предстала в очень откровенном виде. Она надела боди, низ которого практически обнажил интимную часть тела знаменитости.Звезда кокетничала перед зеркалом, хвастаясь женственными аппетитными формами. Она написала, что один из плюсов раннего подъема в том, чтобы записывать видео, которые обязательно придутся по вкусу возлюбленному.Однако супругу Анны Седоковой, который младше нее на десять лет, подобная откровенность избранницы, видимо, не понравилась. В отместку, дабы позлить провинившуюся певицу, баскетболист стал размещать в своем микроблоге нечто подобное.Отметим, спортсмену прекрасно известно, насколько сильно его ревнует 38-летняя исполнительница. Анна Седокова сама призналась в этом, ругая и вместе с тем извиняясь перед мужем.Напомним, певица и баскетболист сыграли свадьбу в сентябре 2020 года. До того, как скрепить свои отношения узами брака, пара встречалась в течение года.уже был ранее женат. От первого брака у спортсмена есть сын Кристианс.